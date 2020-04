Les dysfonctionnements du TPF ont été examinés

La Commission administrative (CA) du Tribunal fédéral propose des mesures pour remédier aux problèmes au sein du Tribunal pénal fédéral (TPF). La presse avait dénoncé des querelles entre des juges, du harcèment sexuel ainsi que des abus au niveau des notes de frais, notamment.

Dans un communiqué diffusé lundi, la CA indique qu'elle a clos sa procédure de surveillance. Dans ce cadre, elle a entendu huit juges et la secrétaire générale du TPF. Tous les membres du personnel se sont vu offrir la possibilité de s'adresser directement à la CA.

Dans le détail, la CA estime que les activités accessoires reprochées à cinq juges ne sont pas critiquables. Concernant les augmentations du taux d'activité depuis début 2019, rien n'indique que les conditions légales n'ont pas été remplies. Cependant, la CA juge discutable d'avoir procédé de manière rétroactive et propose à l'avenir de ne plus autoriser de telles adaptations.

Juges à temps partiel

Les soupçons portant sur la présence à Bellinzone et le temps de travail des juges sont infondés, selon la CA. Le fait que 8 juges sur 20 exercent à temps partiels a nourri la polémique. La CA invite le TPF à procéder à des clarifications et à lui adresser un rapport pour le mois de septembre.

L'augmentation du nombre de greffiers, interprétée comme le signe que certains juges failliraient à leur mission, demeure «dans les limites». La multiplication des affaires, la complexité des cas et de nouvelles compétences expliquent cette croissance de 3 postes en 2004 à 23,7 en 2019.

Pour la CA, il n'y a pas de preuves d'abus en matière de frais. Mais le TPF doit cesser de prendre en charge la participation des membres du personnel à des événements politiques des groupes parlementaires et aux cours de préparation à la retraite.

Harcèlement et sexisme

Les accusations de harcèlement sexuel et de sexisme avaient défrayé la chronique. Sur ce point, la CA coupe court aux critiques. Elle reconnaît cependant que le président de la Cour des affaires pénales avait dit à une greffière, voire deux, «de ne pas tomber enceinte» eu égard à la charge de travail au printemps 2018. L'homme s'est excusé et la CA a été informée peu après.

Concernant les relations amoureuses, la CA relève que celles-ci appartiennent au passé. Actuellement, seul un juge entretient une telle relation à l'interne. La CA reconnaît qu'une transparence accrue devrait régner à l'avenir et elle invite les juges à l'informer.

La CA constate que les accusations portant sur la domiciliation des juges sont infondées: tous habitent en Suisse. En revanche, elle accorde une large place aux rumeurs de mobbing à l'encontre des Tessinois. Un tel comportement a été nié par tous ses interlocuteurs alémaniques et romands mais deux juges italophones et la secrétaire générale l'ont évoqué.

Mobbing

Dans l'ensemble, la CA considère qu'il n'y a pas d'indice suffisant de mobbing. Mais elle reconnaît que la présidente de la Cour d'appel et le président de la Cour des plaintes considèrent que leur non-réélection à fin 2019 sont des actes de mobbing ou de discrimination à l'égard des italophones.

La CA donne une autre interprétation. Débordée, la présidente de la Cour d'appel a clairement failli à sa charge. Elle souligne aussi qu'un Tessinois a repris la présidence de la Cour des plaintes.

En revanche, la CA considère comme établi que certains juges changent d'attitude en cas de divergences avec leurs subordonnés. Elles les prie de prendre en compte les particularités culturelles tessinoises et de traiter leurs collègues et subordonnés avec courtoisie et respect.

La CA réserve ses flèches à la Secrétaire générale, qui «depuis des années ne s'occupe pas des plaintes et reproches portés à son attention». Elle recommande à l'assemblée plénière du TPF de mettre fin aux rapports de travail avec elle. (ats/nxp)