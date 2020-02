Le dossier électronique du patient repoussé à l'été

Le dossier électronique du patient (DEP), prévu initialement pour le printemps, est retardé. Les procédures de certification des fournisseurs sont plus longues qu'escompté. Les premiers e-dossiers devraient être prêts à l'été.

La mise sur pied du DEP s'avère plus complexe que ce que le Parlement avait prévu au moment d'élaborer la loi. Le problème réside notamment dans la certification des communautés de référence qui doivent mettre en place le dossier électronique, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

«Les certifications durent plus longtemps que ce que nous avions espéré. Pour cette étape de certification, la qualité prime sur la rapidité», a déclaré à Keystone-ATS Adrian Schmid, responsable d'eHealth Suisse. Les certifications permettent de garantir la protection des données des patients.

Huit communautés de référence

D'ici au 15 avril 2020, date d'introduction prévue, au moins une des huit communautés devrait avoir terminé la certification, précise l'OFSP. Elle pourra commencer son activité à l'été. Les autres suivront jusqu'en automne.

La mise en place des communautés et des plateformes a bien fonctionné. Il y en a huit pour toute la Suisse et trois d'entre elles sont bien avancées dans leurs travaux, à savoir xsana pour la Suisse centrale et Zurich (BE, BS, BL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH), eHealth Aargau en Argovie et eHealth Südost pour la région des Grisons (GR, AI, GL).

En Romandie, ce sont les communautés cara (FR, GE, JU, VD, VS) et ma santé connectée (NE) qui offriront les e-dossiers. La communauté abilis SA couvre tout le pays.

Le comité de programme de la Confédération et des cantons attend que chaque habitant de Suisse puisse ouvrir un e-dossier d'ici à l'automne. Il vérifie si les communautés de référence peuvent mettre à profit ce délai jusqu'à la certification définitive pour procéder à des tests. Le raccordement au DEP sera reporté de quelques semaines ou de quelques mois pour les hôpitaux. (ats/nxp)