Donald Trump est attendu à Davos

Donald Trump a fait savoir qu'il participera au prochain Forum économique de Davos. Le président américain avait annulé sa venue en 2019.

La présence du président américain est déjà chose acquise outre-Atlantique, où des proches de son entourage avaient laissé entendre qu'il prévoyait de se rendre dans la station grisonne. L'agence Bloomberg avait déjà dévoilé les plans de la Maison-Blanche.

New from @JenniferJJacobs --> President Trump plans to attend the World Economic Forum in Davos, Switzerland, in January, according to U.S. officials familiar with the matter.