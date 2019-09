Des dizaines de patients soutiennent le médecin accusé

Le procès d'un médecin de famille vaudois, accusé du meurtre d'une patiente de 86 ans en fin de vie décédée en 2015, s'est ouvert lundi matin à Vevey (VD). Une centaine de patients sont venus le soutenir.

L'affaire sur laquelle se penche le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas banale. Le prévenu est un médecin généraliste de 44 ans, officiant à Pully depuis 2007.

Cet homme est accusé de meurtre sur la personne d'une de ses patientes, décédée le 18 juin 2015 à l'âge de 86 ans. Il est passible de «cinq ans de prison au moins» d'après l'article 11 du Code pénal, pour ce que le Ministère public, par l'intermédiaire du procureur général Eric Cottier, voit comme une sorte d'euthanasie active non explicitement sollicitée.

Le procès a lieu dans une salle d'audience bondée. Une centaine de patients du médecin incriminé sont venus le soutenir.

Contre l'acharnement thérapeutique

La disparue souffrait notamment d'une sévère hypertension artérielle pulmonaire et d'insuffisance cardiaque fortement invalidante. En 2012, elle avait signé une «directive anticipée» désignant le prévenu et son fils comme personnes de confiance.

Ce document précisait aussi que l'octogénaire était contre tout acharnement thérapeutique. Elle n'était en revanche pas membre de l'organisation d'aide au suicide Exit.

En avril 2015, la vieille femme s'est fracturé une vertèbre en chutant à son domicile. Elle a ensuite été hospitalisée au CHUV puis au Centre universitaire de traitement et réadaptation de Sylvana. Et ce, dans une situation d'angoisse psychique et de décompensation cardiaque qui a achevé d'inquiéter son mari.

Ce dernier, âgé de 90 ans, comparaît à la barre comme simple témoin alors qu'il avait lui aussi été mis en cause dans un premier temps par le Ministère public.

Injection létale de curare

D'après l'acte d'accusation, l'homme était convaincu que sa femme était en fin de vie. Il redoutait que les médecins de Sylvana ne versent dans l'acharnement thérapeutique et ne placent son épouse dans un EMS au lieu d'abréger ses souffrances en lui prodiguant des soins palliatifs et de confort.

Le 15 juin 2015, la disparue, très diminuée, a bénéficié d'une autorisation de sortie de quelques heures pour se rendre à son domicile. A cette occasion, le prévenu lui a fait notamment une injection létale de curare, commandé fin mai 2015. Et ce, sans prévenir ni Sylvana ni le fils de la disparue, souligne l'acte d'accusation. Le décès est survenu dans les minutes suivantes avec l'assentiment du mari de l'octogénaire.

Jugeant suspectes les circonstances de cette mort annoncée comme «naturelle» par le prévenu, la directrice de Sylvana avait dénoncé alors le cas aux autorités. (ats/nxp)