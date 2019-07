Des centaines de touristes évacués du Niesen

Le funiculaire du Niesen, dans l'Oberland bernois, est à l'arrêt forcé depuis mercredi en raison d'une défectuosité technique. Entre 250 et 300 personnes ont dû être évacuées du sommet qui culmine à 2300 mètres, dont une trentaine par hélicoptère.

Le retour à la normale est prévu pour vendredi. Un pareil événement n'était plus survenu au cours des dix dernières années au moins. Les exploitants de cette installation ont souligné qu'à aucun moment les touristes ou le personnel n'avaient été exposés au moindre danger.

Comme le moteur de secours n'a pas non plus fonctionné, il a fallu organiser le déplacement des touristes déjà au sommet. Entre 250 et 300 personnes ont emprunté le funiculaire sur la section amont jusqu'à la station intermédiaire de Schwandegg. Le funiculaire du Niesen circule avec deux rames sur deux tronçons et la panne s'est produite sur la partie inférieure.

Depuis la station intermédiaire, les touristes ont encore dû marcher 20 minutes pour rejoindre des minibus qui les ont ramenés à Mülenen, à la station de départ. Une trentaine de touristes qui n'étaient pas en mesure de marcher ont été acheminés par hélicoptère du sommet jusqu'en plaine, ont précisé les exploitants jeudi. (ats/nxp)