Les vols de courte distance jouent leur avenir à Berne

C’est une proposition qui prend une tout autre ampleur à l’aune des manifestations pour le climat. Mercredi, le Conseil national doit se pencher sur une motion qui demande au Conseil fédéral de fixer des objectifs afin de transférer les vols de courte distance vers d’autres modes de transport. «46% des vols sont à destination des pays voisins, rappelle le conseiller national Thomas Hardegger (PS/ZH), auteur du texte. Les passagers bénéficient de billets bon marché, mais la somme qu’ils déboursent ne couvre pas la totalité des coûts externes liés au trafic aérien.»

Aujourd’hui en Suisse, l’avion est responsable de plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre causés par l’homme. Sans mesures concrètes, il deviendra le premier secteur responsable du changement climatique d’ici à 2030. Le texte veut donc renchérir les vols à courte distance, tout en rendant le transport ferroviaire meilleur marché et plus attrayant. Un voyage en avion de Genève à Berlin a un impact de 16 à 31 fois plus négatif sur le climat que le même trajet parcouru en train.

«Village d’Astérix»

De cette proposition, l’UDC n’en veut pas. «Vouloir ordonner une façon de se déplacer dans une société démocratique, c’est problématique, lâche Manfred Bühler (UDC/BE). On s’est battu pour avoir des libertés, ce n’est pas pour retourner dans un système féodal où les classes les plus faibles ne peuvent pas se déplacer car les moyens de transport sont trop lourdement taxés.» À contre-courant, l’UDC tenait d’ailleurs vendredi une conférence de presse pour demander plus d’argent pour la route. «Pas question de céder à cette mode climatique. Notre parti sera le village d’Astérix qui résiste, lance Manfred Bühler. Nous ne voulons pas donner mauvaise conscience à toute personne qui monte dans sa voiture pour aller au travail ou prend l’avion pour les vacances.»

S’il n’y a aucune voix à grappiller à l’UDC, la motion Hardegger devrait faire un carton à gauche. «Parler de mode, c’est de la mauvaise foi, réagit Mathias Reynard (PS/VS). Cette proposition date de 2017, le PS n’a pas attendu les grèves pour se préoccuper de la politique climatique. Il s’agit simplement d’être cohérent. On ne peut pas culpabiliser les gens de prendre l’avion, et ne pas leur offrir une alternative crédible tant en termes de temps que d’argent avec le train.» Pour le socialiste, il n’est pas question d’obliger qui que ce soit à voyager d’une façon ou d’une autre, mais de créer les conditions qui favoriseront tel ou tel type de mobilité. «Ce sont des décisions politiques qui ont permis l’essor des vols low cost ou la disparition des trains de nuit. Ce que les politiques ont fait, elles peuvent le défaire.»

Un appel du pied au PLR

Un avis que rejoint Isabelle Chevalley, vice-présidente des Vert’libéraux. «Le marché n’est pas correct, car les carburants ne sont pas taxés. C’est pour cela que notre parti a toujours défendu une taxe sur l’énergie plutôt que la TVA.» Et si les CFF ne veulent pas réintroduire de trains de nuit, alors la Vaudoise demande au Conseil fédéral de faire un appel d’offres à d’autres compagnies.

Le gouvernement, lui, ne veut pas du texte: «Le fait de restreindre de manière ciblée les vols court-courriers dans le but d’inciter les passagers à prendre le train se heurterait à des obstacles juridiques.» Pas de quoi ralentir l’enthousiasme de plusieurs ONG environnementales, qui sentent la victoire plus proche que jamais. Dans un communiqué commun, elles appellent le centre droit à bouger. «Les protecteurs du climat ont obligé les partis bourgeois à un engagement rhétorique en faveur du climat. Maintenant, pour la première fois depuis le début des manifestations, le Conseil national peut traduire ces paroles en actes.»

L’appel du pied est lancé au PLR, dont la base réclame – selon un sondage – plus d’écologie. «Le groupe se positionnera sur cette motion mardi, répond prudemment Hugues Hiltpold (GE). Il est clair que la sensibilité n’est pas la même aujourd’hui qu’il y a deux ans. Les mentalités ont changé.» Mais il rappelle que le PLR n’acceptera pas de politique d’obligation. «On privilégie l’incitation.» (TDG)