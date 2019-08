Damien Piller et Avni Orllati sauvent les remontées mécaniques de Charmey

Neuf investisseurs se sont réunis pour renflouer les installations de remontées mécaniques de Charmey (FR), cinq mois après la faillite de la société d’exploitation. Ils vont financer la reprise des activités à hauteur de 100 000 francs chacun, a annoncé mercredi l’entreprise nouvellement créée TéléCharmey SA. Parmi les donateurs, une majorité de groupes locaux, comme les Bains de Charmey, mais aussi des entrepreneurs extérieurs. La société vaudoise de construction Orllati et l’avocat fribourgeois Damien Piller participent au projet.

Ce dernier, dont l’implication a étonné, dit ne rien attendre en retour. «Je suis juste heureux d’aider la station. Moi, je ne compte plus sur cet argent.» Damien Piller affirme être sentimentalement lié à Charmey. «J’y vais depuis que je suis enfant. J’y ai appris à skier. Je ne débarque donc pas dans un environnement inconnu», promet l’entrepreneur fribourgeois aux multiples projets. Ceux-ci ont souvent défrayé la chronique. Au début de cet été encore, Damien Piller a été au cœur d’un conflit avec Migros, qui l’accuse de gestion déloyale dans le cadre de la construction de deux magasins.

Le Groupe Orllati n’a pas retourné nos sollicitations mais le codirecteur de TéléCharmey SA rapporte que la société vaudoise est en train de développer ses activités dans le canton de Fribourg. «Elle voyait donc d’un bon œil de soutenir une initiative locale», indique Claude Gendre.

Les 900 000 francs rassemblés par les investisseurs vont permettre aux installations de repartir en décembre. La commune a vécu la faillite de mars dernier comme un traumatisme. «Cela a servi d’électrochoc. Tout le monde a vu les remontées être fermées et les retombées négatives que cela a pu avoir. Il y a donc eu une volonté forte de repartir», explique Claude Gendre. L’investissement doit couvrir les trois prochaines années. Le but de TéléCharmey est d’être rentable d’ici là. «Nous allons ainsi avoir le temps d’assainir et de créer notre offre. Nous pourrons voir quels développements sont nécessaires pour pérenniser l’activité», explique le responsable.

Le projet présenté se veut ambitieux. Par le passé, l’absence de neige a plombé les finances des remontées mécaniques. «Nous voulons transformer Charmey en station active sur les quatre saisons et ouvrir 280 jours par an, précise le codirecteur. Nous allons diversifier notre activité pour ne pas être qu’une entreprise de transport.» TéléCharmey entend développer une offre estivale sportive, avec du VTT et du parapente notamment, mais aussi gastronomique. La station de moyenne montagne veut faire de sa situation particulière un atout. «Être en basse altitude peut nous désavantager l’hiver mais cela peut aussi nous servir en été. La saison de la randonnée ou du VTT peut commencer plus tôt et finir plus tard», songe Claude Gendre.

Dans la station, on accueille la nouvelle de la reprise avec soulagement. «Nous sommes très contents de l’arrivée d’investisseurs privés. Ils ont des compétences que nous, miliciens d’Exécutif, n’avons pas forcément», se félicite le syndic, Étienne Genoud, ancien président du conseil d’administration des remontées mécaniques. «L’hiver approche, nous n’attendions que ça, se réjouit pour sa part l’ancien skieur et «bronzé» olympique Jacques Luthy. La Commune a dû éponger le déficit des remontées pendant des années, tant mieux si nous pouvons repartir de zéro.»

Des obstacles à lever