Croix-Rouge: une appli pour aider les parents

Dans la situation actuelle, une aide entre voisins est particulièrement nécessaire. La Croix-Rouge suisse (CRS) propose une application pour se coordonner les uns les autres.

Les enfants dont les parents travaillent ont besoin de soins, rappelle la Croix-Rouge dans un communiqué lundi. Les personnes âgées et vulnérables qui devraient rester à la maison ont besoin de nourriture et de médicaments ou d'une visite chez le médecin.

L'application «Five up», qui a été développée pour coordonner le travail des bénévoles, peut donc être utile pour la période actuelle d'épidémie. Il est soutenu par la CRS et la Société suisse d'utilité publique (SSUP).

Sur la plate-forme «Five up», tout le monde peut s'inscrire gratuitement et créer des groupes fermés pour faciliter la coordination de l'aide dans la région. Contrairement aux groupes sur WhatsApp et Facebook, «Five up» permet de voir directement où l'aide est encore nécessaire et où les gens sont déjà engagés comme bénévoles. Cela évite de nombreuses communications inutiles.

S'aider tout en se protégeant

Avec «Five up», les données sont protégées. Afin d'éviter d'éventuels abus, il est préférable de former des groupes fermés dans lesquels les personnes se connaissent.

Dans son propre groupe «community», on peut inviter un nombre illimité de contacts et former des groupes de quartier, des groupes scolaires ou des groupes familiaux. Mais avant de confier à des personnes inconnues des tâches concrètes chez des personnes vulnérables, il est préférable de faire brièvement leur connaissance.

Les activités peuvent être partagées directement dans l'application sur d'autres canaux via WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. pour augmenter les chances d'obtenir de l'aide.

Les bénévoles qui veulent rendre un service ainsi que les personnes qui ont besoin d'un service spécifique peuvent également publier des offres. Les contacts ne deviennent visibles dans l'application que lorsqu'ils sont mutuellement confirmés.

L'application «Five up» peut être téléchargée sur l'App Store ou sur Google Play. (ats/nxp)