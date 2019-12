Quelle est la couleur de voiture préférée des Suisses?

Les Suisses sont ternes, en tout cas en matière de carrosserie. Notre analyse de la couleur des véhicules, effectuée à partir de la base de données de l’Office fédéral des routes (OFROU) le démontre: plus d’un véhicule sur trois immatriculés en Suisse est gris ou argenté. Si vous ajoutez les voitures noires et blanches, l’image devient assez tristounette: trois quarts des Suisses et Suissesses n’osent pas vraiment miser sur la couleur et se la jouent dépourvu d’émotion.

Certes, un véhicule sur dix est bleu. On croise aussi régulièrement des autos rouges, orange ou violettes. Les autres couleurs sont fort rares sur les routes helvétiques. René Reymond dirige le garage Autowelt Amag à Dübendorf (ZH), le plus gros vendeur de voitures en Suisse. Il avance plusieurs explications: «Les teintes grises et argentées sont plus faciles à entretenir et le noir est plus élégant.» Quant au blanc, il suffit de songer aux nombreuses entreprises qui acquièrent une flotte complète dans ce coloris. Et même si l’offre des constructeurs est vaste, beaucoup de clients optent pour ces teintes sobres.

Lors de l’achat, certains acquéreurs pensent déjà à la revente. «L’argenté et le noir sont présentement très en vogue et ces modèles ont une valeur de reprise plus élevée que les voitures colorées», précise René Reymond. Lors de la vente, on signale d’ailleurs ce facteur au client. En outre, l’acheteur de voiture est fondamentalement plus prudent que lorsqu’il choisit la couleur d’un véhicule que celle d’un vêtement qui coûte beaucoup moins cher. Le fait qu’on risque de se lasser d’une teinte flashy entre également en ligne de compte.

Le noir est sexy

La psychologie des couleurs signale que l’acquéreur d’une auto grise ou argentée est attaché à la sécurité et aux valeurs. Cette couleur discrète symbolise l’intemporalité et le bon aloi – surtout en période de turbulences. Le blanc témoigne de retenue et de sens du devoir. Alors que le noir est une couleur de pouvoir. Associé au succès, le noir attise le côté sexy.

À en croire la psychologie des couleurs, les habitants des bords du Léman sont bien différents de ceux des hauteurs du Jura. De nombreuses communes vaudoises proches du lac ont en effet moins de 25% de voitures de couleurs vives, alors que plus d’un tiers des voitures de l’arc jurassien sont hautes en couleur. Idem pour l’Oberland bernois. Il est frappant de constater que les automobilistes des régions campagnardes sont plus courageux que les citadins, de nature réservée.

Les femmes en couleur

D’où proviennent ces différences régionales? René Reymond fait des suppositions: «En campagne, il se pourrait que la faiblesse de l’éclairage public joue un rôle dès que la nuit tombe. Plus présent dans les montagnes, le brouillard entre aussi en ligne de compte: une couleur criarde se remarque mieux.» Mais attention, il n’y a pas que des différences en fonction du lieu de résidence, le sexe semble également être un facteur. 37% de toutes les voitures immatriculées en Suisse appartiennent à des femmes. Or, pour certaines couleurs, cette proportion est plus élevée; on peut en déduire qu’elles sont plus souvent choisies par des acheteuses. Les femmes se déterminent ainsi en faveur du violet, de l’orange et du rouge. Les différences sont moins marquées pour les autres couleurs.

Globalement, on constate cependant que les femmes roulent aussi en grande majorité avec des voitures ternes – grises, noires ou blanches. Le garagiste zurichois confirme: «Les femmes ne préfèrent pas plus les voitures colorées que les hommes.» Par contre, il est évident qu’autrefois, il y avait nettement moins d’uniformité et plus de contrastes sur les routes suisses. En 1995, les véhicules neufs mis en circulation étaient bleus, rouges et verts. Le blanc, le gris/argenté et le noir ne représentaient ensemble qu’un tiers des voitures vendues.

René Reymond, vétéran expérimenté de la vente automobile, fait le même constat: «Il y avait auparavant certainement plus de clients qui se décidaient en faveur de véhiculés colorés. On roule maintenant nettement plus conventionnel.» Ce vendeur chevronné voit toutefois un avantage à cette tendance: «Les voitures argentées et blanches permettent de mieux distinguer la silhouette du véhicule. On perçoit mieux ce que le designer a voulu faire.»