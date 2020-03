Télétravail à la Protection des mineurs: un pari inédit

La Tribune de Genève vous l'a annoncé en primeur samedi: les enfants en foyer ne peuvent plus voir leurs parents. À cause du coronavirus et du confinement exigé par les autorités, les droits de visite sont suspendus jusqu'à nouvel avis.

Suite à l'état de nécessité décrété par le Conseil fédéral le 16 mars face au Covid-19, ces mômes n’ont désormais plus le droit de voir ni leur maman ni leur papa. À Genève, aucune mesure transitoire n’a été prise: ces rencontres ont été suspendues avec effet immédiat par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).

Or, ces visites sont vitales dans des relations fragilisées par les circonstances de la vie, peut-on lire dans une toute fraîche pétition qui circule sur la toile . Elle demande au Conseil fédéral et aux cantons un peu de souplesse dans les mesures de confinement pour les foyers d'enfants, en prenant notamment en considération l'âge et le degré de détresse affective des enfants. Ceci dans les meilleures conditions sanitaires, évidemment.

«Limiter les contacts»

Or pour l'heure, pas question de déroger aux mesures suisses et de faire preuve d'une quelconque souplesse. «L'objectif reste de limiter les contacts physiques pour protéger la santé des enfants et du personnel», a expliqué Carlos Sequeira, directeur du Service de protection des mineurs (SPMI), lors d'un point de situation diffusé, ce mardi, sur Léman Bleu.

Contacté ce week-end par notre journal sur le principe de proportionnalité d'une telle mesure, le directeur de l'Office fédéral de la justice, Martin Dummermuth, nous a répondu ceci: «Il n'y a pas de règle fédérale par rapport aux droits de visite. C'est l'affaire des cantons. Mais chaque canton doit faire une pesée des intérêts et respecter le principe de proportionnalité. Il n'y a aucun domaine où l'on ne peut s'écarter des règles pour des raisons humanitaires ou personnelles.»

N'est-ce pas là une épreuve de plus pour des relations déjà fortement éprouvées? «On peut expliquer la situation à un enfant, considère le directeur du SPMI. Même un enfant en bas âge peut comprendre que la situation est exceptionnelle, que cette façon de faire est la plus opportune.» Et de relever que des solutions à distance peuvent être organisées. Maigre possibilité effectivement d'organiser des contacts téléphoniques ou par vidéo avec les parents dans la mesure de la capacité et de la libre appréciation des foyers, indique une lettre d'information du TPAE.

Nouvelle organisation

D'une manière plus générale, le SPMI a dû totalement modifier son organisation en ces temps de pandémie. «Nous continuons cependant à intervenir 24 heures sur 24, rassure Carlos Sequeira. Mais de façon inédite pour un service social dont la vocation est la relation.» Pour respecter les règles d'hygiène et de distanciation, le SPMI s'est en effet, lui aussi mis au télétravail: 20% du personnel travaille sur le site et 80% à distance, avec rotation. «L'organisation du service requiert aujourd'hui 33 personnes en présentiel, soit 18,33% de l’effectif du SPMi», nous a indiqué de façon très précise l'Office de l'enfance et de la jeunesse (OEJ), qui chapeaute le SPMI.

A entendre des collaborateurs, le SPMI a mis du temps à répondre aux inquiétudes du personnel réuni en open space: «Il a fallu une menace de préavis de grève pour que la direction accepte de mettre sur pied un service minimum digne de ce nom». Le porte-parole du Département de l’instruction publique (DIP), Pierre-Antoine Preti, soulignait dans notre édition de lundi que toutes les mesures nécessaires pour protéger les collaborateurs et assurer la mission de protection des mineurs sont prises. Mais, souligne-t-il: «L’augmentation potentielle de la maltraitance envers les mineurs est une préoccupation majeure du SPMi et elle est prise en compte dans l’organisation mise en place pour faire face au mieux.»

Centrer sur l'essentiel

Pas simple mais «ce travail à distance s'effectue en bonne collaboration avec nos partenaires, les tribunaux et les foyers, notamment», note le directeur du SPMI. «Tout le monde travaille dans le même sens», abonde Daniela di Mare, directrice générale de l'OEJ qui parle d'une situation exceptionnelle, depuis lundi 16 mars. Mais «l’OEJ continue d’assurer l’ensemble de ses activités pour les familles, tant dans le domaine de la santé, de la protection des mineurs et des relations avec les familles. Nous nous centrons sur l’essentiel tout en assurant la protection prioritaire.»

Pour rappel sur les 5000 jeunes suivis par le SPMI à Genève, «380 enfants sont placés en foyer et 120 en famille d’accueil avec hébergement, en étroite concertation avec l’ensemble de nos institutions subventionnées», indique la patronne de l'OEJ. Qui a renforcé l’encadrement pour l’activité de jour en faisant appel à des éducateurs et moniteurs, grâce au formidable élan de solidarité de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle qui a mis à disposition des volontaires.

Permanence téléphonique

Au niveau sanitaire, six infirmières et 2 médecins répondent aux questions dans le cadre de l’accueil collectif des enfants (santé psychique également), le temps de la suspension du droit de visite (tel 022 546 41 00). Une équipe mobile peut se déplacer rapidement pour apaiser les tensions, si nécessaire. Le SPMI demeure particulièrement attentif aux suivis des familles fragiles par le biais de contacts téléphoniques privilégiés doublés de visites sur site s’il y a des enjeux d’inquiétude.

Relevons encore que le cabinet dentaire de la Gabelle reste ouvert pour toute urgence dentaire. Enfin, le volet pénal prononcé sur mandat du tribunal des mineurs se poursuit, 55 enfants continuent ainsi d’être suivis.