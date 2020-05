Le Covid-19 pourrait aussi provoquer des thromboses chez les personnes infectées

Le SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la maladie qui nous préoccupe actuellement, ne s’attaque pas qu’aux poumons. Dans les hôpitaux, les médecins constatent que de nombreux patients font des thromboses, qui peuvent entraîner la mort. «Ces caillots peuvent toucher le cerveau, le cœur, les reins ou les poumons», détaille François Mach, chef du service de cardiologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Comme l’a révélé le «Tages-Anzeiger», une étude va débuter en Suisse pour savoir si des traitements devraient être donnés aux patients qui restent à domicile, afin de réduire ces risques.

Marc Righini, médecin-chef du service d’angiologie aux HUG, s’inquiète surtout des cas où un tel caillot obstrue une artère pulmonaire, ce qui provoque une embolie pulmonaire. «Selon les données parcellaires à notre disposition, 20 à 30% des malades pris en charge aux soins intensifs développent une telle complication.» En cas de syndromes de détresse respiratoire nécessitant une intubation pour une autre cause, ce pourcentage est généralement entre 5 et 10%.

Pour les plus de 50 ans

Il se passe donc quelque chose dans le sang des patients atteints par le Covid-19. «La coagulation semble marcher un peu trop bien, ce qui entraîne la formation de caillots», poursuit Marc Righini. Pour l’éviter, les doses d’anticoagulants données aux personnes hospitalisées actuellement en soins intensifs ont été «sensiblement augmentées». Faut-il aussi traiter préventivement les gens testés positifs qui restent chez eux? C’est à cette question que la nouvelle étude suisse veut répondre.

«La coagulation semble marcher un peu trop bien, ce qui entraîne la formation de caillots»

Dirigée par l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ), elle sera menée dans plusieurs établissements du pays, dont les HUG. Mille personnes âgées de plus de 50ans, et testées positives au Covid, vont y participer. «La moitié bénéficieront d’un anticoagulant administré avec une piqûre sous-cutanée et l’autre d’un placebo, détaille François Mach. Cela nous permettra de savoir si cette prévention fonctionne et de regarder si d’autres facteurs jouent un rôle dans le risque de faire une thrombose.»

Limiter les dégâts

L’étude s’inscrit dans une logique connue: tant que nous n’avons pas de vaccin contre le nouveau coronavirus, les médecins et les chercheurs regardent si des molécules déjà existantes peuvent limiter les dégâts provoqués par l’infection. Les anticoagulants ont l’avantage d’être bien connus et bon marché. Sont-ils une de ces solutions? Interrogé par le «Tages-Anzeiger», le directeur du département d’angiologie de l’USZ, Nils Kucher, espère qu’un tel traitement permettra de réduire le risque d’hospitalisation et de décès de 60%.

Une autre étude est menée depuis le début de la crise par différents services des HUG, avec le soutien financier de la Fondation privée des HUG. Des données de tous les patients Covid hospitalisés dans le canton sont recueillies, pour savoir notamment s’ils ont pris des médicaments avant d’être malades ou s’ils souffraient d’autres pathologies. Ils sont ensuite interrogés trente jours après leur retour à la maison, et le seront encore dans un an. «Notre but est de savoir si certains facteurs aggravent la maladie, en particulier les pathologies et les traitements cardiovasculaires», détaille François Mach.

«Tempête inflammatoire»

Pourquoi les patients Covid rencontrent-ils ces problèmes de coagulation? Une explication réside dans la réaction du corps au virus. Chez certains, la réponse immunitaire est si forte qu’elle provoque une «tempête inflammatoire» qui peut elle-même entraîner une coagulation trop importante. Les cellules endothéliales pourraient aussi jouer un rôle. Situées au bord de nos vaisseaux sanguins, elles permettent au sang de ne pas coaguler, et donc de circuler dans le corps. «Pour survivre, le SARS-CoV-2 doit entrer dans une cellule, détaille François Mach. Il le fait apparemment dans les cellules du poumon et dans les cellules endothéliales, ce qui les endommage.»

Une équipe de l’USZ s’est penchée de près sur cette dernière question. Dans ses travaux, publiés dans la revue médicale «Lancet», elle a constaté que, chez les patients décédés, l’endothélium est enflammé et le virus a pu y être détecté. Il provoque la mort des cellules, mais aussi des tissus et organes touchés. Et si l’endothélium des jeunes se défend bien, ce n’est pas le cas chez les patients à risque.