L'Etat de Genève interdit la tenue de Voix de Fête

«Nous avons reçu un ordre, nous nous soumettons à l’autorité compétente. Il s’agit de la protection des personnes vulnérables, et nous ne sommes pas qualifiés pour juger des questions de santé.» Les deux codirecteurs de Voix de Fête, Priscille Alber et Guillaume Noyé, sont encore sous le choc: ils viennent d’annuler le festival de chanson francophone qui devait démarrer le 16 mars. «À quatre jours du montage des scènes! Nous sommes extrêmement tristes, mais soulagés aussi d’être déchargés d’une responsabilité. Nous avions programmé des artistes qui venaient de l’étranger, il y a du public venu d’ailleurs également… Les autorités sanitaires cantonales nous ont envoyé un mail mardi, suivi d’un courrier officiel mercredi matin, pour nous signifier que Voix de Fête implique des rassemblements qui sont des multiplicateurs potentiels de la propagation du virus.»

«Nous avons fait des recommandations très fortes aux organisateurs de Voix de Fête sur les mesures à mettre en place impérativement, et ils nous ont répondu qu’il ne leur était pas possible de les appliquer. Donc nous avons interdit la manifestation», précise Laurent Paoliello, directeur de la coopération et de la communication au Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES).

Survivre et soutenir les artistes

Guillaume Noyé et Priscille Alber avaient mardi une centaine de partenaires à informer. D’assurance, ils n’en ont pas, comme la plupart des organisateurs de spectacles, festivals et concerts. «Mais le droit privé s’applique dans tous les contrats que nous avons signés avec les artistes et la clause d’annulation pour cas de force majeure sera valable, relève Guillaume Noyé. Nous serons couverts mais, hélas, en bout de chaîne, ce sont les artistes qui vont payer. Ils ont déjà réservé leurs transports, logement, etc.»

Comme le Cully Jazz lundi, Voix de Fête va proposer à son public qui a déjà acheté ses billets trois options: être remboursé à 100%; à 50% seulement, le festival utilisant la moitié de la somme pour survivre et soutenir les artistes; ou n’être pas compensé du tout et offrir cette somme dans le même but. «Nous sommes en train de courir partout pour éteindre mille incendies et mettons tout en œuvre pour garder la tête hors de l’eau», affirme Priscille Alber. Les deux codirecteurs annoncent déjà la venue confirmée d’un artiste pour l’édition 2021 de Voix de Fête: Ben Mazué, le 17 mars à l’Alhambra.