Entre règles contradictoires et confuses, un déconfinement chaotique se profile en Italie

À partir de quand un «lien affectif» peut-il être considéré comme «stable»? Le thème pourrait sembler léger, un sujet de comédie de boulevard avec couples légitimes, amours clandestines et portes qui claquent, s’il n’était au centre de la phase de déconfinement qui commence aujourd’hui en Italie.

Quelque 4,5 millions de salariés reprennent en effet le travail ce lundi 4 mai. Comme de nombreuses entreprises avaient déjà rouvert grâce à une autodéclaration, ne sont pratiquement exclus de la reprise économique que le commerce de détail et certains services à la personne comme les coiffeurs, les instituts de massage ou les gymnases. Alors que des millions d’Italiens vont recommencer à circuler, les rigides règles de confinement ont donc été modifiées.

Ainsi, les Italiens sont désormais autorisés à sortir de chez eux pour se rendre sur leur lieu de travail, pour répondre à leurs «besoins essentiels» – les courses ou une nécessité médicale –, faire du sport, mais aussi pour rendre visite à un «conjoint». Un terme vague qui inclut les époux, les partenaires d’union civile, les parents jusqu’au 4e degré mais exclut les autres liens: fiancé·e·s, amant·e·s ou amis. Face aux protestations de la population, le gouvernement a donc ajouté les «relations affectives stables».

Contrôle compliqué

Mais comment justifier au policier qui contrôlera l’autocertification que les Italiens doivent toujours avoir sur eux que la relation qu’ils vont retrouver est «stable»? Faudra-t-il montrer la facture d’une bague de fiançailles ou suffira-t-il d’avoir un message de Tinder sur son téléphone? Peut-on avoir plusieurs «relations stables» en même temps? Est-on certain que deux amants qui se retrouvent après deux mois resteront à 1,5 mètre de distance ou porteront un masque, comme le voudrait le règlement? Les constitutionnalistes se divisent doctement sur la question et les réseaux sociaux s’amusent.

Si, à la décharge des autorités, les relations amoureuses sont difficiles à encadrer dans l’austère vocabulaire législatif, la confusion règne également dans les autres aspects du déconfinement. Ainsi, les Transalpins sont autorisés à se rendre dans leur résidence secondaire si elle se trouve dans la région de leur domicile. Mais comme ce n’est pas une nécessité «essentielle», ils ne sont pas autorisés à y rester. Obligatoire dans les transports en commun, le port du masque est facultatif mais fortement conseillé dans les espaces publics. Y compris pour les enfants, pour qui est encouragé l’achat de petits masques à l’effigie de leurs super-héros… qui n’existent pas en commerce. Les sports individuels, jogging et vélo principalement, sont consentis dans les rues et dans les parcs, mais pas les simples promenades, qui n’entrent pas dans la rubrique des «activités sportives».

Difficile d’expliquer

En vertu de la même logique, l’accès aux plages est interdit mais la pratique du surf ou du kayak autorisée. Certaines paroisses annoncent la prochaine tenue de messes, encore interdites par le gouvernement, même si le pape François a déclaré qu’il faut suivre les instructions sanitaires. Bars et restaurants ne peuvent vendre que de la nourriture à emporter mais les premières tables ont déjà fait leur apparition en terrasse dans certaines régions avec l’accord des autorités locales. En effet, les régions et les Villes interprètent différemment les règles nationales malgré les menaces des différents ministères. Un chaos que la presse essaie d’éclaircir, sans y parvenir, en consacrant des dizaines de pages à des tentatives d’explications aux lecteurs sur ce qu’ils ont désormais le droit de faire ou non.

En passant directement de sévères restrictions parfois outrancières à un déconfinement confus et contradictoire, les autorités italiennes ont sauté deux étapes fondamentales: la pédagogie et la responsabilisation des citoyens. Le coronavirus continuera à circuler après le 4 mai et seul le bon sens peut permettre d’en limiter la diffusion. Une boussole qui n’a plus cours pour des Italiens obligés de se glisser entre les incohérences des nouveaux règlements.