Confinement par beau temps: la dissuasion a été efficace

Cette fin de semaine douce et ensoleillée incitait à la promenade et aux excursions. Pourtant, pandémie oblige, il fallait résister autant que possible. Les autorités avaient prévenu la population vendredi, lui enjoignant de rester confinée autant que possible, pour éviter la propagation du coronavirus. Selon les mots du conseiller d'Etat Mauro Poggia, il s'agissait d'un week-end «décisif en termes de conséquences sur l'évolution de la pandémie COVID-19». Un dispositif préventif et sécuritaire spécial a donc été mis sur pied afin de surveiller le comportement des Genevois.

Quelque 400 personnes ont été mobilisées par jour: pompiers volontaires et samaritains, forces de police cantonales et municipales et garde faunes. Tous ont sillonné les parcs, les quais et les forêts pour sensibiliser, rappeler les règles et, le cas échéant, amender. Pour rappel, même dans les rassemblements de moins de cinq personnes, la distance de deux mètres doit être respectée. Des drones ont également été utilisés pour survoler la ville et la campagne.

Ce dimanche en fin d'après-midi, Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la la sécurité, de l'emploi et de la santé, dresse un bilan plutôt positif de ce gros déploiement. Selon lui, l'information, la dissuasion et la répression ont été efficaces. Toutefois, vingt-six amendes d'ordre ont été infligées samedi (3 dans la journée et 23 le soir). Les chiffres de dimanche ne sont pas encore connus. «Les gens ont joué le jeu mais il y a des pistes d’améliorations qui vont être étudiées pour la suite de la semaine et le week-end de Pâques.»

Rappelons que depuis le 19 mars, 439 amendes ont été infligées à des personnes qui ne respectaient pas les mesures sanitaires; sept établissements ouverts clandestinement ont été fermés et une personne a été arrêtée.