Bucarest fait régner l’ordre à coups d’amendes exorbitantes

Fermier à Stoeneti, dans le centre du pays, Adrian Vlad n’en revient toujours pas. Manquant de main-d’œuvre il y a une semaine, il part chercher en voiture trois employés pour traire ses 34 vaches. Pour lui, ce déplacement – d’une durée d’environ une heure – est une urgence. «J’ai des vaches qui ont eu des infections car elles n’avaient pas été traites depuis deux jours. Un animal, ça n’attend pas», se justifie le fermier, qui ne se munit d’aucun document d’autorisation de sortie. Interpellé avec ses deux petites filles et ses trois employés, il écope de cinq amendes de 415 euros chacune.

Mais cela ne s’arrête pas là pour Adrian, qui rouspète face aux policiers. «Ils n’ont pas apprécié et ont prétexté une égratignure sur ma voiture pour me rajouter 4150 euros, soit la contravention maximale. Cela fait plus de 6000 euros au total, précise-t-il, abasourdi. C’est aberrant et absurde. Comment voulez-vous que je paie ça? Ils disent qu’ils appliquent la loi; pour moi, c’est de la bêtise», fulmine le fermier, qui va contester les amendes.

Devant de telles sommes, il ne devrait pas être le seul à contester alors que l’économie du pays est à l’arrêt. Mais pour quel succès? Certains accusent l’État de vouloir renflouer ses caisses. Voire de réaffirmer des mauvaises habitudes de type autoritaire. Les Roumains ont encore à l’esprit les quatre dernières années, durant lesquelles le gouvernement précédent, social-démocrate, avait tout fait pour remettre en cause l’État de droit en sapant l’indépendance de la justice. L’Exécutif actuel, de centre droit, n’y va pas avec le dos de la cuillère pour contraindre les gens à bien rester chez eux. Les amendes, comprises entre 2000 lei (415 euros) et 20 000 lei (4150 euros), semblent disproportionnées. Quelque 415 euros, soit la contravention la plus basse, équivalent en effet à peu près au salaire minimum net actuel.

En moins d’un mois, depuis le début des mesures drastiques imposées, plus de 200 000 sanctions ont été distribuées, pour un montant de 78 millions d’euros. Des chiffres qui laissent perplexe et qui agacent. Ce mercredi, une dame se plaignait sur les réseaux sociaux d’avoir été sanctionnée à six reprises dans une même journée, soit 3000 euros d’amendes.

Les enfants dans le viseur

Ion est Roumain d’ethnie rom, il vit dans un village pauvre de 500 habitants dans le centre du pays. Là-bas aussi, les contraventions pleuvent. «Personne n’est contaminé chez nous, mais je pense qu’il n’y a pas un seul enfant qui n’ait pas reçu une amende, raconte l’homme de 37 ans. C’est vrai qu’ils jouent dehors… À la fois, comment est-ce possible de donner de telles amendes à des jeunes de moins de 14 ans?» Ailleurs, la tension créée par les contrôles a dégénéré en émeutes. Le week-end de Pâques, des échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers de Bucarest, mais aussi en province. Près de Braov (centre), la police a été prise à partie à coups de bâton et de pelle.

Pour le moment, les chiffres de la pandémie, plutôt bons (plus de 10 000 cas pour 545 décès), donnent raison au gouvernement. Le confinement semble fonctionner. D’aucuns rétorquent que ces chiffres s’expliquent par une comptabilisation imparfaite et le peu de tests effectués. Plus que la crainte d’être sanctionnés, c’est la défiance envers leur système de santé qui pousse la majorité des Roumains à rester chez eux. Un système associé à une corruption endémique, manquant de moyens et surtout de spécialistes, un grand nombre ayant quitté le pays pour de meilleures conditions de travail en Europe de l’Ouest.

Dans ce contexte, la peur du gendarme est à relativiser. D’autant que les mauvaises habitudes ont la dent dure. En atteste l’écart qu’a pu faire ce directeur d’un hôpital de province, qui a rassemblé son personnel devant son établissement médical au passage des reliques du saint local, quelques jours avant les Pâques orthodoxes, la semaine dernière. Les reliques faisaient le tour de la ville afin de combattre la maladie. Désobéissant aux ordres, ce directeur a écopé de l’amende maximale, soit 4150 euros.