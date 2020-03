Coronavirus: trois scénarios pour la Suisse

Les gens sont habitués à une croissance linéaire, celle-ci, ils peuvent la comprendre. La croissance exponentielle, c'est-à-dire une multiplication qui ne cesse de s'accélérer, est plus difficile à appréhender. Et c'est ce qui rend la prolifération du nouveau coronavirus si dangereuse.

Au début, elle commence lentement, puis cela monte, et puis ensuite, ça monte en flèche. La courbe des cas de Covid-19 semble très similaire dans tous les pays où des foyers importants se sont déclarés. L'épidémiologiste suisse Christian Althaus estime que le temps de doublement est de cinq à huit jours, en Suisse aussi. Fin mars, nous aurions donc plus de 5000 cas, et la hausse serait encore plus marquée ensuite. Si la croissance devait se poursuivre ainsi, une grande partie de la population suisse serait bientôt infectée par le virus.

Le professeur au Biozentrum de l'Université de Bâle Richard Neher et ses collègues ont développé un outil qui peut être utilisé pour simuler différents scénarios dans le cas de l'épidémie du nouveau coronavirus. Nous avons donc conçu trois scénarios pour la Suisse.

Attention: Les scénarios calculés sont des modèles, pas un aperçu de l'avenir. Ils visent à illustrer le principe et les effets des mesures de confinement. Il y a encore beaucoup d'inconnues (Lire aussi: «Coronavirus: ce qu’ont découvert les scientifiques»). Voici ce que le professeur Neher dit à propos de nos scénarios: «Les paramètres utilisés font tous sens. Mais il faut savoir que les modèles simples ont tendance à surestimer le nombre total d'infections».

Scénario 1: une croissance non maîtrisée, sans mesures

Configuration Nous prenons en compte la population suisse avec ses quelque 8,6 millions d'habitants et sa structure par âge. Nous menons la simulation jusqu'à la fin de l'année. La valeur la plus importante est la valeur R0. Cette dernière détermine le risque d'infection d'un virus, c'est-à-dire combien de personnes supplémentaires une personne infectée va contaminer. En utilisant un modèle informatique, l'EPFZ a calculé qu'une personne infectée par le coronavirus infecte en moyenne 2 à 3,5 autres personnes. Nous prenons une valeur R0 de 2,7 pour tous nos calculs de modèle.

La deuxième valeur importante pour le calcul est le taux de mortalité. Dans son outil, Richard Neher a fixé ce chiffre à 0,97%. Adam Kucharski, mathématicien et épidémiologiste à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a récemment estimé cette valeur à ce niveau. La façon dont les différents groupes d'âge sont affectés a été calculé en utilisant les données de la plus grande étude de cas jamais réalisée en Chine.

Enfin, nous avons défini un effet saisonnier moyen qui peut réduire le nombre de cas au printemps et en été de 20% – mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan (Lire aussi: «Coronavirus: ce qu’ont découvert les scientifiques»). Nous laissons les valeurs pour la latence et la période d'infection telles que les scientifiques les ont prédéfinies dans leur outil pour la Covid-19.

Description Le résultat est un choc. Si aucune mesure de confinement n'avait été prise et si on avait simplement laissé le virus traverser la population non protégée par l'immunité et la vaccination, 130’000 personnes auraient été gravement malades ou dans un état critique au plus fort de la crise, à la fin du mois avril. Le système de santé suisse aurait été totalement surchargé. Il ne compte en effet «que» 40'000 lits et ceux-ci sont déjà largement occupés par les patients souffrant d’autres maladies. En juin, plus de 80% de la population aurait déjà été infectée. La majorité des gens aurait donc développé des défenses immunitaires contre ce nouveau virus, ce qui aurait fait retomber l’épidémie.

Selon ce modèle de calcul, il y aurait eu au total plus de 70'000 décès. En été, l'épidémie aurait été pratiquement terminée avec seulement une poignée de nouveaux cas par jour – «l'immunité de grégaire», comme l’appellent les scientifiques, aurait pris effet. Le professeur Neher explique: «Sans mesures, une grande partie de la population sera infectée. On ne sait en revanche pas si ce chiffre est de 20, 40 ou 60%».

La maladie est relativement inoffensive chez la majorité des personnes infectées. Seulement voilà, environ un cas sur cinq prend une tournure défavorable qui nécessite un traitement hospitalier. Dans le nord de l'Italie, 10% des cas nécessitent des soins intensifs. Si le système de santé s'effondre sous la charge des malades, le nombre de décès risque d'augmenter considérablement. «Ce qui m'inquiète le plus, c'est la surcharge imminente des hôpitaux», déclare le chercheur en épidémiologie Christian Althaus de l'Université de Berne. «Et c’est aussi problématique pour les patients qui suivent un traitement pour une crise cardiaque, par exemple.»

Que ce premier scénario que nous venons de décrire se produise n'est heureusement que peu probable en Suisse, car des mesures ont déjà été prises par la Confédération et les cantons pour freiner l’épidémie. Ce scénario permet toutefois de préciser ce qui aurait pu se passer sans ces mesures.

Scénario 2: mesures moyennes à fortes

Configuration Tous les paramètres restent les mêmes que dans le scénario 1, seul l'effet des mesures est augmenté. Par des règles d'hygiène, la distanciation sociale et l'isolement des malades, il est possible de repousser la courbe de l’épidémie dans le temps. Dans notre scénario, la valeur du R0 en Suisse pourrait ainsi être ramenée à environ 1,1 à partir du mois d'avril.

Description Là, on voit bien que la courbe du nombre de cas augmenterait également de façon très rapide au début, mais sans jamais dépasser 4000 personnes infectées à la fois. Le nombre de patients gravement malades et en état critique resterait stable à un faible niveau de plusieurs centaines de cas, et le système hospitalier ne s'effondrerait pas.

Le nombre d'infections pourrait déjà commencer à diminuer en mai. Dans un an, seulement 20% de la population environ serait infectée. La Suisse suit-elle actuellement dans ce scénario? Nous ne savons pas, personne ne peut le dire pour l'instant, il n'est pas clair si et comment les mesures de contrôle déjà prises en Suisse prendront effet. «Le pic de l'épidémie en Suisse pourrait être à la mi-mai», a expliqué Patrick Mathys, chef de la section Gestion des crises et coopération internationale, à une question d'un journaliste lors de la conférence de presse du 11 mars.

Cela dit, même dans ce scénario, il pourrait y avoir plusieurs milliers de morts. Et la courbe ne s'aplatit jamais complètement.... elle remonte même assez rapidement en fin d'année. «Tant que la valeur de R0 est supérieure à 1, le virus peut continuer à se propager», détaille Christian Althaus. Et Richard Neher d'ajouter: «Si, au cours de la phase initiale, l'épidémie atteint plusieurs milliers de cas, le nombre de cas quotidiens reste relativement constant à un R0 d'environ 1. Au fil du temps, cela conduit également à de nombreux cas».

En fait, le seul moyen de contenir ce virus est de faire passer la valeur de R0 en dessous de 1. C’est ce qu’ont réussi à faire la Chine et la Corée du Sud avec des mesures drastiques. En Chine, au début, il y avait également une augmentation exponentielle des cas de coronavirus. Entre-temps, le nombre quotidien de nouvelles infections a fortement diminué.

Les mesures commencent aussi à prendre effet en Corée du Sud. Les nouvelles infections quotidiennes sont passées de plus de 600 tout au début du mois de mars à 114, le 11 mars: six fois moins de nouvelles infections en seulement 10 jours. Pour plus de 7900 cas détectés, 66 personnes sont mortes jusqu'à présent, ce qui représente un taux de mortalité bien plus faible que celui observé en Italie. Les tests de dépistage à grande échelle y ont contribué de manière décisive. À ce jour, plus de 200’000 tests ont été réalisées en Corée du Sud.

Les personnes infectées peuvent être isolées à un stade précoce. En Suisse, toutefois, les autorités ont décidé que les médecins ne devaient effectuer des tests de dépistage de Covid-19 que dans les cas graves. En Corée du Sud, les musées ont été fermés, les concerts ont été annulés et les vacances dans les écoles et les universités ont été prolongées. Le dernier scénario illustre ce que cela pourrait être, appliqué à la Suisse. L’EPFL a décidé la première de passer tous ses cours en ligne.

Scénario 3: mesures drastiques comme en Chine et en Corée du Sud

Configuration Tous les paramètres restent les mêmes que dans le scénario 1, seul l'effet des mesures est encore augmenté. Par des mesures d'hygiène, de distanciation sociale et d'isolement des malades, il est possible de repousser le pic de la courbe encore plus loin dans le temps. À partir du mois d'avril, la valeur du R0 a ainsi pu être ramenée à environ 0,8, c'est-à-dire en dessous de la valeur décisive de 1. À titre de comparaison: «Les valeurs les plus récentes du R0 à Wuhan sont données à 0,3», explique l'épidémiologiste Althaus.

Description Si des mesures parviennent à réduire la valeur du R0 en dessous de 1, l'épidémie peut être fortement contenue. Au pic de la vague épidémique à la mi-avril, seules 1800 personnes en Suisse seraient infectées simultanément. Le nombre de personnes gravement malades resterait gérable. Les décès seraient du même ordre que ceux d'une forte grippe saisonnière. «Mais un tel chiffre ne peut être atteint qu'avec des mesures drastiques – en Suisse, nous en sommes encore loin», déclare Marcel Salathé, professeur d'épidémiologie à l'EPFL à Lausanne.

Mais même le modèle avec des mesures extrêmes a un problème: dès que les mesures de quarantaine sont levées, le taux d'infection peut à nouveau augmenter. Une leçon tirée de la grippe espagnole entre 1918 et 1920 est que si les mesures sont assouplies, le nombre de cas augmentera à nouveau rapidement. Une épidémie peut alors se diriger vers un deuxième pic. Le virus est toujours là.

L'épidémiologiste américain Marc Lipsitch estime qu’à long terme, il est possible qu’un nombre comparable de personnes soient infectées avec ou sans ce confinement. Mais avec le confinement, on ralentit considérablement la propagation de l’épidémie. Il explique pourquoi c'est si important: «Premièrement, les hôpitaux et les médecins de tous les pays ont une capacité limitée et nous ne devrions pas la faire exploser. Deuxièmement, chaque semaine, nous en apprenons davantage sur les traitements qui fonctionnent contre la Covid-19, et nous trouvons peut-être des médicaments efficaces. Si vous avez le choix, il serait préférable de tomber malade dans six mois plutôt qu'aujourd'hui.»

Interrogé par ce journal, Marc Lipsitch poursuit: «Pratiquement tous les experts supposent que même dans les pays qui signalent aujourd'hui les premiers décès, comme la Suisse, les décès vont bientôt augmenter de manière exponentielle. Bien sûr, tout le monde espère que quelque chose a été oublié et qu'il y aura finalement beaucoup moins de victimes. Mais nous pourrions tout aussi bien négliger quelque chose qui aggrave encore la situation.»

Il est important d'aplatir la courbe le plus tôt possible et d'espérer qu'un vaccin soit développé le plus rapidement possible.

C'est pourquoi Christian Althaus demande également que l'on envisage d'introduire des mesures de contrôle plus drastiques. «La Chine et l'Italie ont plusieurs semaines d'avance sur nous, nous devrions donc tirer les leçons de leur expérience et agir maintenant plutôt que trop tard.»

Selon l'épidémiologiste de l'OMS Bruce Aylward, «l'objectif doit être de faire baisser la pression, de ralentir le rythme, afin qu'il soit possible de protéger les membres les plus vulnérables de la population et de faire tourner l'économie». Le plus important, dit-il, est de trouver très rapidement les patients touchés et leurs proches, de les tester très rapidement et de les isoler très rapidement. En outre, il est important de ne pas aller parmi les personnes présentant des symptômes de la maladie et d'éviter les contacts sociaux étroits en général: pas de poignée de main, pas d'embrassades, pas de baisers et bien se laver les mains. «Nous devons tous pratiquer cela maintenant. Et être prêt à annuler ou à éviter toute réunion», dit-il.

Bruce Aylward ajoute: «Nous devons maintenant retrousser nos manches à l'Ouest et nous mettre au travail: Aucune des mesures prises en Chine n’est impossible à mettre en œuvre ailleurs.»

Une comparaison directe du nombre de cas dans les trois modèles met en évidence l'urgence d'une action efficace. Alors que le nombre de personnes infectées dans le modèle 1 monte en flèche et ne disparaît jamais complètement dans le modèle 2, des mesures drastiques peuvent réduire considérablement le risque d'infection et empêcher une nouvelle augmentation du nombre de cas.