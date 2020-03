Le coronavirus résistera-t-il aux beaux jours?

Et si le coronavirus disparaissait de lui-même, au fur et à mesure que les températures printanières grimperont? C’est l’espoir, pour ne pas dire la certitude, entendue auprès de ceux qui prennent le soleil dans les parcs ces jours-ci. Surtout les plus jeunes. Le professeur Didier Trono, spécialiste des maladies infectieuses au laboratoire de virologie et de génétique de l'EPFL, se montre plus frileux.

«Le coronavirus sera-t-il moins actif aux beaux jours? On ne sait tout simplement pas», lâche d'emblée Didier Trono. Certes il y a moins de cas dans l’hémisphère Sud, où c’est actuellement l’été, mais ce peut être tout simplement parce qu’il y a eu moins de contacts avec les gens de l’hémisphère Nord. «L’Afrique a aussi pris des mesures drastiques, même si elles sont basiques comme la fermeture d’aéroports ou de frontières», poursuit le spécialiste des maladies infectieuses.

La chaleur ne changera rien

On ne peut donc pas donner un degré précis, disons 21 degrés, qu’il faudrait atteindre pour que la pandémie soit derrière nous. Didier Trono: «Il serait donc faux de prendre des mesures uniquement dans l’attente de jours plus chauds, jusqu’à ce que les cloches rentrent de Rome par exemple.» Et s’il venait à pleuvoir, le virus serait-il moins présent dans l’air, comme lavé? «Est-ce que la grippe saisonnière s’arrête sous les averses? La réponse est bien entendu non.»

Et s’il fait un temps sec, ou à l'inverse très humide, cela changera quelque chose? «Il faudrait au moins huit mois de sécheresse pour s’avancer sur le sujet. Il n’y a à ce jour aucune certitude scientifique quant au comportement du coronavirus, s’il suivra ceux de la grippe saisonnière, du rhume ou de virus de sa propre famille. Diminue-t-il avec les beaux jours? On ne peut que l’espérer.»

Des mesures efficaces avant tout

Prenant le cas de Singapour, où la propagation du virus semble avoir été enrayée, Didier Trono estime que c’est surtout parce que les autorités ont pris des mesures assez rapidement, préparés qu’ils étaient après l’épisode du SRAS. «En tout cas, on ne peut pas dire si cela est dû à des conditions météorologiques particulières.»

Le professeur de l’EPFL Didier Trono vient tout juste de publier une information intitulée «Les inconnues du nouveau coronavirus». «Il conserve encore des secrets qui rendent imprévisible l’évolution de la pandémie», explique-t-il. «Le climat influence la propagation de la grippe saisonnière, qui disparaît plus ou moins à la fin du printemps ou au début de l'été pour des raisons que la science n'a pas encore vraiment comprises. Il est trop tôt pour dire si ce coronavirus suivra le même schéma.»