Coronavirus: pas de cas d'infection confirmé en Suisse

La Suisse renforce ses mesures contre le coronavirus après la propagation du virus en Italie. Les tests et l'information de la population seront intensifiés, notamment aux frontières. Aucun cas d'infection n'a été confirmé en Suisse pour l'instant.

Environ 300 cas suspects ont été examinés. Tous se sont révélés négatifs au coronavirus. Le risque pour la Suisse reste toutefois accru, a affirmé lundi le ministre de la Santé Alain Berset devant la presse à Berne. «Nous suivons cette situation heure par heure et nous sommes bien préparés pour protéger la population.»

Mesures supplémentaires

Vu l'évolution de la situation, en particulier en Italie, où le nombre de cas augmente rapidement, la task force dirigée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pris des mesures supplémentaires pour prévenir et retarder une vague de contamination en Suisse. Une campagne d'information, avec des flyers et des panneaux, sera lancée aux frontières et dans les aéroports à l'intention des voyageurs et des pendulaires.

Le personnel des transports publics et les gardes-frontière recevront des instructions spécifiques. Les mesures aux frontières valent pour le Tessin, mais aussi pour le Valais et les Grisons.

Plus de tests

Les tests sur des personnes présentant des symptômes de type grippal seront intensifiés, particulièrement dans les hôpitaux tessinois, a ajouté Pascal Strupler, directeur de l'OFSP. Les capacités du laboratoire de référence, basé à Genève, qui peut détecter les cas de coronavirus ont été augmentées. Des tests devraient être possibles directement au Tessin dès mardi.

L'inquiétude croît dans la population, a reconnu Pascal Strupler. La ligne téléphonique d'urgence a reçu 170 appels samedi et 270 dimanche, des chiffres en forte augmentation après les informations venant d'Italie. Raison pour laquelle cette hot-line sera renforcée dans toutes les langues nationales.

Les différentes mesures prises par la Confédération sont coordonnées avec les cantons. Des conférences téléphoniques ont lieu régulièrement avec les médecins cantonaux. Les hôpitaux ont assez de place pour répondre à des mesures de quarantaine et sont bien préparés, selon Pascal Strupler.

Des contacts ont aussi été pris avec les autorités italiennes et des autres pays européens. Le Conseil fédéral reçoit des informations du système européen d'alerte précoce. À tout moment, de nouvelles mesures peuvent être décidées, a noté Alain Berset. Cinquante mille Suisses sont enregistrés dans les régions touchées par le virus en Italie auprès du consulat suisse à Milan. Mais aucun n'a déclaré d'infection.

Nouvelles mesures possibles

L'état-major fédéral de protection de la population devait encore se réunir lundi après-midi pour prévoir éventuellement d'autres mesures. Il coordonne les opérations relatives au coronavirus depuis l'apparition de l'épidémie en Chine. (ats/nxp)