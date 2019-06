Convaincus d'assassinat, père et fille écopent de 18 et 20 ans

«Cruel», «atroce», «odieux», «perfide». Le Tribunal criminel de l’Est vaudois a corsé son vocabulaire pour qualifier l’homicide dont se sont rendus coupables un octogénaire et sa fille, une nuit de décembre 2016 à Saint-Légier. Les juges les ont condamnés jeudi pour assassinat à respectivement 18 et 20 ans de prison, exactement les peines requises par le Ministère public.

La Cour a invalidé le scénario qu’ils défendaient, selon lequel l’octogénaire aurait mortellement frappé son épouse avinée aux cours d’une violente dispute, puis fait appel à sa fille pour l’aider à dissimuler corps et traces.

Cette version s’est heurtée à leurs récits contradictoires et à une série de faits. Les recherches sur la Toile menées avant le drame, entre autres, accréditent la thèse du meurtre prémédité, planifié en duo et avec un soin méticuleux. Ainsi, des mots-clés comme «acide sulfurique», «acide Chlorhydrique» ou «torture» ont été retrouvés dans le moteur de recherche de l’octogénaire, alors que l’historique Google Maps, un jour avant le crime, a livré des séquences de navigation sur les lieux où le corps a été retrouvé quatre mois après.

La manière dont la mort a été donnée achève d’étayer la cruauté qui qualifie l’assassinat. S’appuyant sur l’expertise médico-légale, le tribunal a retenu que la septuagénaire n’était pas encore décédée lorsque sa fille l’a sanglée en position fœtale pour la faire entrer dans une toile de store, puis un sac à gazon et un container, avant de «la laisser agoniser et périr sur le balcon», a lu la présidente Anne-Catherine Page.

Le ton de cette dernière s’est durci lorsqu’elle a évoqué l’attitude de cette quadragénaire – chez qui cette lecture a provoqué moult hochements de dénégation: «Elle a fait preuve d’un sang froid et d’un culot bien loin de l’image de femme fragile qu’elle a voulu donner durant l’instruction.» La dissimulation du corps, le faux avis de disparition, la mise en scène d’un suicide et des attitudes d’affliction surjouées ont confirmé la personnalité borderline aussi décrite par l’expert psychiatre et nécessitant un suivi psychothérapeutique.

L’appât du gain aurait été le mobile puisque le tandem dépendait des ressources de la victime. Celle-ci menaçait de les déshériter, voire de donner son chalet à des tiers. Qu’elle ait vraisemblablement été atteinte dans sa santé psychique et se soit montrée violente et maltraitante par le passé ne justifiait pas une telle issue.

Les avocats de la défense annoncent qu’ils feront appel de ces condamnations. (TDG)