Le Contrôle fédéral des finances veillera au grain

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les mesures du gouvernement concernent notamment l'aide aux entreprises, l'assurance-chômage, les allocations pour perte de gain, l'aide aux milieux culturels et sportifs. Compte tenu de la situation, le CDF change son approche d'audit: les examens postérieurs des programmes d'indemnisation seront remplacés par de rapides contrôles par sondage avant l'exécution des dépenses.

Cette approche est prévue dans la loi sur le contrôle des finances. Le CDF a préalablement averti la Chancellerie fédérale, les Départements fédéraux et la Délégation parlementaire des finances.

Eviter les correctifs ultérieurs

Cette mesure exceptionnelle va renforcer la qualité du travail de l'administration fédérale et donner des garanties au Parlement. Cette approche doit permettre de limiter les risques de corrections ultérieures et apporter une sécurité à tous les acteurs concernés, indique le CDF mardi dans un communiqué.

Le CDF avait déjà opté pour ce contrôle direct lors du sauvetage de Swissair en 2001. A l'époque, quatre jours après l'octroi d'un prêt d'un milliard de francs à la compagnie aérienne, une équipe d'audit du CDF se trouvait à Kloten (ZH) pour vérifier sur place et durant six mois l'utilisation correcte de l'argent fédéral. L'expérience s'était révélée efficace et sans entrave pour le processus d'indemnisation.

Le CDF a par ailleurs suspendu depuis la semaine dernière une large partie de ses examens sur le terrain et a interrompu la diffusion de ses publications. Et deux collaborateurs du CDF renforcent l'état-major de crise du Secrétariat général du Département fédéral de l'Intérieur. (ats/nxp)