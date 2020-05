Confinés, les Romands ont été hyperactifs

Dans son livre «Chez Soi», ode au temps passé à la maison écrit en 2015, la journaliste et essayiste genevoise Mona Chollet regrette le manque de temps à disposition «pour pouvoir s’ancrer dans le monde»: «Pour se laisser dériver entre ses quatre murs, il faut disposer d’une quantité généreuse de temps, cesser de compter les heures et les minutes.»

En 2020, voici que ce temps nous a finalement été imposé. Alors que l’heure du déconfinement progressif approche, comment avons-nous rempli les heures creuses, enfermés à la maison? Les Romands ne semblent pas s’être laissés emporter par l’ennui profond et ont tout fait pour s’occuper l’esprit, selon un sondage réalisé sur nos sites. «Ce sondage révèle surtout la perception subjective de ce qui a changé pendant ces semaines de confinement, analyse Olivier Glassey, sociologue à l’UNIL. C’est une photographie de la manière dont les gens l’ont vécu. De manière générale, les gens semblent surtout avoir l’impression d’avoir fait davantage de choses.»

Le spécialiste des nouvelles technologies constate, sans grande surprise, que la consommation des écrans a explosé, en particulier chez la jeune génération: 88% des sondés de la tranche 4-24 ans affirment avoir augmenté leur consommation d’Internet et de réseaux sociaux. L’augmentation se constate à tous les âges, même, dans une moindre mesure, chez les plus de 75 ans.

Le web devient un besoin vital

On se perd sur internet, ce «trou noir au pouvoir d’attraction irrésistible», comme le décrit Mona Chollet. Les heures défilent et permettent de s’évader dans un extérieur vaste et surtout en partie inaccessible au temps du coronavirus. Surfer sur internet «revient un peu à donner une fête permanente, décrit l’essayiste, et à voir votre chez-vous envahi par une troupe où se mêlent les amis, les visages familiers, et les amis d’amis, ou ceux qui ont tapé l’incruste, parmi lesquels il y aura autant de rencontres lumineuses que d’emmerdeurs.»

Internet rempli actuellement un besoin vital de contacts, même avec la dernière catégorie susmentionnée. La forte augmentation de l’usage du téléphone pour s’entretenir avec famille et amis, à parts égales dans toutes les générations, en présente une autre illustration. Les femmes, en particulier, sont bien plus nombreuses que les hommes à décrocher davantage le téléphone pour s’enquérir de leurs proches. «C’est un cliché en sociologie, remarque Olivier Moeschler,sociologue et chercheur associé à l’UNIL, mais aussi une réalité. Dans le couple, c’est souvent à elles que reviennent les tâches de sociabilité.»

Pas de baby-boom à l'horizon

Autre stéréotype qui semble se vérifier, les tâches ménagères sont principalement retombées sur les femmes. Elles sont bien plus nombreuses à constater une augmentation de la charge que les hommes. «Le grand retournement de la répartition égalitaire des tâches ménagères n’a pas eu lieu», constate Olivier Glassey.

Une source de tension? En tout cas, toutes les générations notent également qu’elles font moins l’amour. Alors que certains prédisaient un «baby-boom» neuf mois après le confinement, il semble plutôt qu’à trop se côtoyer, les conjoints se tapent mutuellement sur le système. S’ajoutent à cela les amoureux ne vivant pas sous le même toit, séparés par le virus.

Heureusement, le temps libre pendant le confinement ne semble pas s’être réduit à un état végétatif devant son ordi ou à ramasser des chaussettes sales: tous les sondés déclarent s’évader davantage avec la lecture, même les plus jeunes. «Cela peut dénoter une certaine fatigue des écrans d’ailleurs», s’évader, analyse Olivier Glassey. On a d’ailleurs aussi plus cuisiné, et plus bougé: les promenades, comme le sport, ont aussi la cote.

Un changement durable?

«Il serait intéressant de voir, dans plusieurs mois voire quelques années, s’il y a des changements qui se sont inscrits dans la durée», note Olivier Glassey. Son collègue Olivier Moeschler pense qu’il y aura un après. «Il y a toujours eu cette opposition entre les loisirs domestiques et ceux de l’espace public - opéras, théâtres, concerts, avec l’idée que l’activité chez soi aurait moins de valeur, explique-t-il. Godard a par exemple déclaré que voir un film à la télévision équivalait à regarder la Joconde sur une carte postale.»

Selon Olivier Moeschler, le regard est en train de changer. «Avec cette crise, certaines offres ont été forcées de se réinventer, à l’instar du festival «Vision du réel», qui est passé complètement en ligne. On peut désormais visiter des musées, assister à des pièces de théâtres sur le web. La perception que la qualité est moins bonne est d’ailleurs réductrice, ajoute le sociologue. Ainsi, si on peut désormais se livrer à des analyses pointues en musique, c’est bien grâce à l’écoute aidée par la technologie plutôt que celle des concerts.»