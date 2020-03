«Avec un confinement total, les gens deviendraient fous!»

Pour résister à la pandémie de coronavirus, la Suisse devrait-elle passer à un régime de confinement strict, comme l’ont fait plusieurs pays européens? C’est ce que demande une pétition lancée en fin de semaine dernière sur internet. Dimanche soir, 6788 personnes l’avaient signée. Telle n’est cependant pas l’opinion qui prédomine dans la classe politique de l’arc lémanique. La grande majorité des élus fédéraux vaudois et genevois que nous avons sondés ce dimanche soutient la stratégie du Conseil fédéral: rester chez soi, sauf pour aller acheter de la nourriture, chez le médecin, aider quelqu’un ou travailler quand on ne peut le faire à domicile. Et garder en tout temps ses distances avec autrui.

C’est notamment le cas de Roger Nordmann, chef du groupe socialiste aux Chambres. «La solution actuelle est vivable, alors que les gens deviendraient fous avec un confinement total qui durerait plusieurs semaines, estime le conseiller national vaudois. Imaginez la situation pour une famille avec trois enfants ou adolescents dans un appartement de 80m2: plusieurs semaines de confinement total seraient totalement insupportables!» La conseillère aux États Lisa Mazzone (Verts/GE) ne se dit pas convaincue «qu’un régime plus restrictif soit à ce stade plus efficace».

Sévère mais proportionné

Dans le camp bourgeois, les louanges pleuvent. «Le Conseil fédéral a eu la meilleure approche: faire peser, sur chaque citoyen, le poids de la responsabilité de la mise en œuvre de mesures très sévères mais proportionnées, souligne Christian Lüscher (PLR/GE). On voit bien que ça commence à marcher.» Son collègue de parti Frédéric Borloz, également syndic d’Aigle, renchérit: «À la campagne, les gens continuent à se promener, seuls ou en couple, et font un détour pour ne pas croiser d’autres personnes de trop près. A contrario, on voit que le confinement décidé en Italie, en Espagne ou en France est difficile à appliquer. Prendre des mesures est inutile si vous n’avez pas l’adhésion de la population. Je défends la montée en puissance dictée par le gouvernement.»

«L’État fait confiance à ses citoyens, c’est une chance, résume le conseiller national Vincent Maitre (PDC/GE). Cela tient à chacun de respecter les règles fixées.» Tout l’enjeu se situe dans l’application des consignes, convient-on chez les Verts. «J’espère que grâce aux amendes qui doivent maintenant être données, ainsi qu’à une forte sensibilisation, la population va respecter les directives du Conseil fédéral, confie la sénatrice vaudoise Adèle Thorens. Elles sont déjà très strictes, pour autant qu’on les mette en œuvre scrupuleusement.»

Cela vaut non seulement pour les citoyens, mais également pour les entreprises, ajoute Nicolas Walder (Verts/GE). «J’attends des Cantons qu’ils ferment impérativement tous les chantiers et industries où les exigences sanitaires ne peuvent pas être appliquées, approuve Adèle Thorens. Ils sont probablement nombreux.»

Comme plusieurs élus, Lisa Mazzone s’attend à ce que d’autres mesures soient rapidement nécessaires en cas de non-respect des recommandations. C’est là que pointe, chez certains, un certain pessimisme. Michaël Buffat (UDC/VD) pense que la Suisse arrivera elle aussi au confinement strict et obligatoire, «car trop de gens ne prennent pas la situation au sérieux».

Des critiques envers le Conseil fédéral, on en trouve tout à gauche et à droite de l’échiquier politique. La Genevoise Stefania Prezioso, conseillère nationale d’Ensemble à Gauche, juge les mesures prises en Suisse «lentes et timides». Elle appelle à ce que «toutes les activités non essentielles à la santé et à l’approvisionnement de la population soient stoppées». Elle aimerait aussi que les personnes à risque puissent être livrées à la maison et que les tests du Covid-19 soient massivement pratiqués.

Yves Nidegger se montre plus sévère encore. «En comparaison de la Corée, qui s’est donné les moyens de dépister systématiquement et d’isoler strictement ceux qui doivent l’être, je suis consterné que la Suisse en soit réduite à des méthodes de pays pauvre: économie de guerre et confinement général indifférencié, lâche le conseiller national UDC genevois. Et avec moins de succès pour l’instant.»

«La situation est grave»

Michel Matter, conseiller national (PVL/GE) et vice-président de la Fédération des médecins suisses (FMH), livre une vision plus fataliste. «Le confinement total? On y va tout droit. La situation est grave. Le week-end du 13 au 15mars aura été terrible pour la propagation avec un maximum de gens ensemble sur les terrasses, dans les centres sportifs… C’est au politique d’agir.»

Carlo Sommaruga songe à la marge de manœuvre qu’il reste à exploiter en termes de politique sanitaire. Le conseiller aux États (PS/GE) plaide pour une utilisation rapide à large échelle de la chloroquine (ndlr: médicament antipaludique dont les effets sur le Covid-19 seraient prometteurs) si les tests menés en Suisse sont positifs. «Par ailleurs, comme en Italie et aux États-Unis, il y a lieu de stimuler la production d’appareils respiratoires dans notre pays, relève-t-il. Et l’acquisition et la distribution massive de masques permettraient de limiter encore plus la propagation du virus.»