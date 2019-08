Collision entre un cycliste et une camionnette

Une camionnette a renversé un cycliste et l'a blessé avant de s'enfuir ce lundi matin.

Selon un communiqué de la police cantonale bernoise, une collision latérale a eu lieu entre un cycliste et une camionnette jaune et bleue circulant dans la même direction en centre-ville de Bienne. Suite au choc, le cycliste a chuté et a dû être conduit à l'hôpital en ambulance. La camionnette a quant à elle continué sa route sans s'arrêter.

Afin de clarifier les circonstances de l'accident, la police cantonale bernoise recherche des témoins. Les personnes ayant observé l'accident ou pouvant apporter des informations pertinentes sont priées de s'annoncer au +41 32 324 85 31. (Police cantonale bernoise/nxp)