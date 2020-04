Les coiffeurs livrent leurs secrets à distance

En attendant la réouverture des salons, annoncée jeudi pour le 27 avril, les coiffeurs s’organisent pour s’occuper des confinés à distance. C’est ainsi que la plateforme figarofigaro.ch a été lancée mardi en Suisse romande. Elle permet aux professionnels de coacher des amateurs souhaitant prendre soin de leurs cheveux ou de ceux de leurs proches.

Le rendez-vous s’effectue par visioconférence grâce au site agenda.ch. «Je montre sur moi pour guider les clients, explique Igor, coiffeur à Vevey. Il peut y avoir des erreurs, comme couper la mauvaise mèche, puisque la caméra inverse la perspective. Mais cela marche bien.»

Eviter l’embouteillage

Le spécialiste explique qu’il faut savoir rester modeste. Pour lui, le but est notamment d’éviter l’embouteillage à la réouverture des salons. «Je préconise de faire le minimum pour éviter les catastrophes. Je veux surtout aider au plus vite les gens qui sont en détresse capillaire car ils continuent de travailler et doivent bien présenter. Il doit s’agir d’entretien pour tenir un mois avant de retourner voir son coiffeur habituel.»

Un couple de Lausannois est à l’origine du projet. Il en a eu l’idée alors qu’il ne travaille pas dans le domaine. «Nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui ratent leur coiffure improvisée, rapporte Alizée, fondatrice de la plateforme. Les coiffeurs sont en difficulté en ce moment alors qu’ils ont une expertise à apporter.» Les prix vont de 20 à 50 francs. Les créateurs du site prennent entre 10 et 30% de la somme pour la maintenance de figarofigaro.ch. Une boutique en ligne permet aussi de s’équiper en tondeuses et ciseaux.

«Plein de bons conseils»

Les débuts du projet sont prometteurs. «Trois coiffeurs travaillent avec nous et deux sont en attente. Le site a ouvert mardi et nous avons déjà une dizaine de rendez-vous», explique Alizée. Le service a séduit Fanny, de Bougy-Villars (VD). Elle a eu un contact avec Igor vendredi après-midi. «J’avais pas mal de cheveux blancs qui commençaient à se voir. Il m’a expliqué quelle teinture choisir et comment l’appliquer pour faire un dégradé qui soit temporaire, témoigne l’habitante de La Côte. Il m’a donné plein de bons conseils en 15 à 20 minutes. Si je l’avais fait seule, j’aurais acheté la mauvaise couleur et en aurais mis uniformément.»

Alors qu’il était destiné à avoir une durée de vie très courte, le site devrait toutefois subsister au retour des salons. «Nos coiffeurs veulent continuer car ils ne pourront prendre qu’un client à la fois. Ils auront du temps libre et pourront compléter leurs revenus. Ils gèrent leurs rendez-vous par visio librement, précise Alizée. Des clients feront partie des populations à risque et auront peur de venir. Il leur sera alors possible de s’entretenir. Nous resterons ouverts tant que des rendez-vous seront pris.»