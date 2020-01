Clap de fin pour le festival des lumières à Morat

La météo a été favorable cette année, ont commenté les organisateurs dimanche soir dans un communiqué. Le temps a été sec et froid, et le vent quasi inexistant.

La barre des 50'000 visiteurs attendus a donc été largement dépassée, avec plus de 90'000 curieux venus de toute le Suisse et parfois même de l'étranger. Il s'agit d'un nouveau record de fréquentation, après les 85'000 participants de 2019. Des embouteillages n'ont pas pu être évités, notamment les samedis.

31 installations

La vieille ville et le bord du lac étaient animés par 31 installations réalisées par une trentaine d'artistes ou d'ensembles d'artistes régionaux, nationaux et internationaux. Trois grands spectacles ont captivé les visiteurs, précisent les organisateurs. Les productions plus modestes ont elles marqué par leur calme, leur poésie ou leur simplicité.

Quelque 8000 lanternes de voeux ont par ailleurs été déposées sur le lac. Le festival a pu compter sur quelque 250 bénévoles. La prochaine édition devrait se dérouler du 13 au 24 janvier 2021. (ats/nxp)