Christian Levrat: «J'ai un oeil qui pleure et un oeil qui rit»

Il voulait renverser la majorité PLR-UDC au Conseil national. Objectif atteint pour le président du Parti socialiste suisse, Christian Levrat. Mais cette bascule se fait sans que la formation de gauche n’en tire profit. Le PS est crédité de 16,6% des voix, soit une perte de 2,3 points par rapport à 2015. Christian Levrat analyse la défaite.

Comment expliquez-vous la débâcle du Parti socialiste?

Je vois cela de manière un peu plus nuancée. Nous devrions perdre quatre sièges au Conseil national. Cela ne me rend pas heureux, bien sûr. Mais d’un autre côté, on assiste à un renforcement clair de l’axe de centre gauche qui est très prometteur pour la prochaine législature. Ce sont à ce stade environ 17 sièges qui passent de la droite à la gauche. Donc j’ai un œil qui rit et un œil qui pleure. Un œil qui pleure pour mon parti mais l’autre qui rit, lorsque, comme responsable politique, je pense à la prochaine législature.

Vous avez moins bien résisté à la poussée Verte, en Suisse romande en particulier. C’est un signe d’usure? Les gens veulent de nouvelles têtes?

Non, je ne crois pas. Les gens ont voulu donner un signe clair en faveur du climat. Une partie de nos électrices et électeurs, environ un sur dix, a décidé de donner un signe en faveur du climat. La plupart d’ailleurs – c’était assez net dans la campagne – sont conscients que le PS mène une politique environnementale décidée et qu’il y a peu de différences entre le PS et les Verts dans ce domaine-là, mais ils voulaient donner un signe. Pour cela, il leur paraissait plus important d’élire un Vert qu’un socialiste.

Mais qu’avez-vous fait de faux?

Nous sommes dans une situation où le climat est l’urgence absolue et où les gens ont voulu le montrer. À mon avis, il n’y a pas tellement d’autres explications. Si les thèmes qui dominent dans une campagne sont la santé et le social, c’est le PS qui se renforce. Si c’est le climat et l’environnement, ce sont les Verts. Compte tenu du fait que les deux partis ont un positionnement proche, c’est un mouvement assez naturel. Mais à nouveau, ce qui me marque, c’est le déplacement massif d’un Conseil national très marqué à droite qui devient beaucoup plus équilibré. Les forces politiques en présence vont pouvoir débloquer les réformes qui n’ont pas eu lieu durant la dernière législature.

Le PS est-il prêt à partager sa position hégémonique à gauche? Les Verts porteurs d’eau, c’est terminé?

On le fait de manière régulière. La preuve, c’est que le Genevois Robert Cramer a siégé avec nous au Conseil des États. Et on ne peut pas dire de lui qu’il était un porteur d’eau.