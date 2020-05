Chômage partiel: le Seco dépose 438 recours

Coronavirus La pandémie affecte le moral des Hélvètes. Selon le Seco, le climat de consommation a «atteint un plancher historique». Plus...

Coronavirus Plus de 1,85 million d'employés ont déposé des demandes de chômage partiel, soit 36% des personnes actives en Suisse, selon le SECO. Plus...

Coronavirus Le Seco a revu à la baisse ses prévisions pour le PIB et il anticipe désormais le plus fort recul du PIB depuis 1975 avec une chute de 6,7%. Plus...