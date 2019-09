«Ces innocents méritent une rente à vie»

C'est une des pages les plus sombres de l'histoire suisse. Au XXe siècle, les autorités ont enfermé sans procès quelques 60'000 personnes dans près de 650 institutions. Leurs torts? Etre considérées comme «déviants» de la norme par la société. On évoque de façon arbitraire des «fainéants», des «débauchés» ou des «alcooliques». Après la publication de ses recherches début juillet montrant l'ampleur de ces internements, la Commission indépendante d’experts (CIE) mandatée pour faire toute la lumière sur cette affaire a publié ce lundi ses recommandations.

Et pour la CIE, le premier élément à prendre en compte est que le processus de réhabilitation ne fait que commencer. «Les mesures en cours, à savoir le versement par l’Office fédéral de la justice de contributions de solidarité aux personnes concernées (...) ne représentent qu’un début», écrit la CIE, qui recommande de nouvelles aides financières. «De nombreuses victimes vivent aujourd’hui encore dans des conditions financières et sanitaires précaires, notent les experts. Les travaux mettent en évidence qu’il s’agit souvent de conséquences directes des mesures qu’elles ont subies». L'exclusion et la stigmatisation dont elles ont souffert ont en effet prétérité leur intégration sociale et professionnelle. Nombre d’entre elles présentent des problèmes psychiques et physiques liés aux mauvaises conditions de vie et aux expériences traumatisantes qu'elles ont vécues.

La CIE recommande ainsi des prestations qui doivent améliorer leur qualité de vie. Il s’agit notamment de la gratuité de l’abonnement général des CFF, de l’exonération fiscale cantonale pour les personnes dont les dettes d’impôt sont élevées en raison de conditions de vie précaires, de la création d’un fonds d’aide pour la couverture des frais médicaux non assurés, de même que le droit à une rente spéciale à vie. La CIE recommande également d'abandonner tout délai pour le dépôt des demandes de contributions de solidarité.

Un lieu de mémoire

Outre ce volet financier, la CIE préconise aussi la création d'un lieu de réhabilitation et de souvenir. Cette «Maison de l’autre Suisse» serait destinée aux victimes et rassemblerait diverses fonctions sous un même toit. Des expositions et autres événements permettraient aux personnes concernées d'y présenter la thématique à un large public «de façon autonome et selon leur point de vue». La CIE explique que ce lieu devrait permettre un accès gratuit à des offres de formation et à des activités culturelles. Une telle «Maison» pourrait par ailleurs jouer le rôle de lieu de mémoire sur l’histoire des mesures de coercition à des fins d’assistance, et servir de point de départ pour de nouvelles recherches.