Centrale de Beznau paralysée et avions cloués au sol

La centrale nucléaire Beznau I s'est subitement arrêtée la nuit de lundi à mardi. En cause: un coup de foudre très probablement, a annoncé l'exploitant Axp à «20 Minuten» mardi. Un jeu de barres est tombé en panne dans l'une des stations et le transport de l'électricité produite n'a plus pu être effectué.

Selon Axpo, la centrale argovienne a réagi conformément aux dispositions et la sécurité des employés et de la population a été garanti en tout temps. Les installations seront remises en route dans le courant de la journée.

Avions cloués au sol par les éclairs

Mais les orages ont causé d'autres ennuis du côté de l'aéroport de Zurich qui a subi un arrêt forcé sur le coup de 7h en raison de la météo. Plus aucun employé n'a été autorisé à sortir sur le tarmac en raison du trop grand nombre d'éclairs qui tombaient. Du coup, une quarantaine d'avions n'ont pas pu décoller. En revanche, les appareils ont pu se poser normalement. Selon l'aéroport, il n'y a eu aucun danger pour les passagers.

Toujours à Zurich, la pluie a soulevé une plaque métallique sur un quai de la gare et l'eau s'écoulait librement sur le perron. Mais le trafic ferroviaire n'a pas été perturbé.

De Soleure au lac de Constance

Selon MeteoNews, les orages ont été particulièrement violents entre le canton de Soleure et le lac de Constance. Presque 11'000 éclairs ont été mesurés entre minuit et 8h ce mardi matin. Les cantons les plus touchés sont l'Argovie, le canton de Zurich et la Thurgovie.

Ganz im Norden der #Schweiz gab es letzte Nacht kräftige #Gewitter. Pro Stunde haben sich seit Mitternacht über der Schweiz rund 1'000 Blitze entladen, also fast 6000 #Blitze bis 06.00 Uhr. Am meisten im Kanton #Thurgau (2000), gefolgt vom Kanton #Zürich (1000) Bild: D. Kurz (rv) pic.twitter.com/0ZxqcGNFs6 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

Et la nuit prochaine ne devrait pas être plus calme. Une masse d'air de plus en plus humide et instable se dirige en direction des Alpes, à l'avant d'un front froid qui atteindra nos régions mercredi. Conséquence: des orages localement violents seront possibles. Ils seront accompagnés de fortes rafales de vent.