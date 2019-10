Boîte aux lettres en feu, ils peuvent re-voter

La commune de Glattfelden (ZH) lance un appel insolite à ses citoyens. Sa boîte aux lettres ayant été incendiée le week-end dernier, elle demande aux personnes y ayant déposé leurs bulletins pour les élections fédérales de commander une copie de leur matériel de vote.

L'incendie s'est déclaré dimanche matin. Une dizaine d'enveloppes refermant des bulletins de vote se trouvaient dans la boîte aux lettres de la maison communale de Glattfelden.

La commune a alors lancé un appel aux citoyens, informant que celles et ceux qui avaient glissé leurs bulletins de vote dans la boîte, entre vendredi et dimanche derniers, pouvaient demander une copie de leur matériel afin de voter à nouveau. Chef de l'office cantonal de la statistique, Stefan Langenauer confirme les informations révélées par le Zürcher Unterländer et le Tages-Anzeiger.

Démarche correcte

La démarche de la commune de Glattfelden est correcte, précise M. Langenauer. «En cas de perte de son matériel de vote, un citoyen peut en demander une copie à sa commune.

Lors du dépouillement, cette dernière contrôle le document d'identité du matériel de vote de chaque citoyen pour empêcher tout double vote interdit», précise-t-il vendredi à Keystone-ATS. (ats/nxp)