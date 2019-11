Black Friday mouvementé

Des dizaines de clients qui se pressent dans le centre commercial, renversant tout sur leur passage. Les images filmées au nouveau magasin Lipo de Villeneuve sont impressionnantes et ont fait le tour des réseaux sociaux. Il a ouvert ses portes en pleine semaine du Black Friday, proposant 50% de réduction sur tous les produits aux cent premiers arrivants. La vidéo illustre la frénésie suscitée par cette baisse de prix venue des Etats-Unis. Alors que ce «vendredi noir» de réduction gagne la Suisse d'année en année, des mouvements de résistance à la surconsommation ont éclaté ce jour.

La Grève du climat et Extinction Rebellion sont à la pointe de la contestation. Ils ont mené l'action la plus forte de ce vendredi, à Fribourg. Sur les coups de 17h, des militants ont activé les alarmes incendies et se sont enchaînés aux caddies de Fribourg Centre afin d'empêcher les clients d'entrer par la porte principale pour faire leurs achats. Leur but: annuler le Black Friday. «Le Black Friday est une marée noire pour la planète. L’industrie du textile et de la high-tech sont des plus polluantes et désastreuses pour l’environnement, expliquent les mouvements. Si nous avons décidé d’empêcher le déroulement de cette journée consumériste et d’entreprendre une action de désobéissance civile, c’est avant tout pour défendre notre avenir, notre environnement, nos proches et tous les êtres vivants.»

Partout en Suisse romande

A Lausanne, des militantes ont mené une opération «topless» (voir la photo ci-dessous) vendredi après-midi devant des grands magasins du centre-ville. «Plutôt à poil que capitaliste» et «Mode = esclavagisme moderne» figuraient notamment parmi les slogans écrits sur le ventre de ces cinq activistes, accompagnées pour l'occasion d'un homme, lui aussi torse nu. Toujours dans la capitale vaudoise, les mouvements Grève du climat et Grève féministe ont organisé «un festival décroissant» sur la place Chauderon, intitulé «Black Free Day». Des tentes ont été dressées pour offrir gratuitement des vêtements et des livres.

A Genève, des collectifs et des associations ont uni leurs forces au sein de l'appel «La Convergence des Luttes contre le Black Friday». Ils ont organisé de nombreuses opérations, dont des trocs de vêtements, pour dénoncer cette journée qui symbolise «les pires aspects du système». Une manifestation a également lieu ce vendredi soir depuis le Jardin Anglais.

Dans le Jura, à Porrentruy, le mouvement de la Grève du climat a organisé devant un centre commercial une «gratiferia», un néologisme espagnol signifiant foire gratuite. La population a été invitée à contribuer à ce contre-Black Friday en y apportant des vêtements ou des objets qu'elle acceptait de donner. Toute personne pouvait alors se servir même sans rien avoir amené. Des «gratiferia» ont aussi été montées dans le canton de Neuchâtel, sur la place Pury dans le chef-lieu cantonal et au Lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds. Une marche avec des lampions était également organisée en soirée dans la Métropole horlogère, en association notamment avec les syndicats Unia et SSP et le collectif local pour la Grève féministe.

Outre Sarine aussi

La contestation a également gagné la Suisse alémanique. Ils étaient environ 750 à manifester pacifiquement dans le centre-ville de Bâle pour appeler les passants à renoncer aux actions sur les prix proposées pour le Black Friday. A Berne, une manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes sur l'Helvetiaplatz. A Zurich, elles étaient plusieurs milliers à s'être donné rendez-vous sur la Bürkliplatz avant de défiler dans les rues de la ville.