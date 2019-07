Bilan sécuritaire positif au Montreux Jazz

La police vaudoise tire un bilan sécuritaire positif du Montreux Jazz Festival, qui s'est terminé dans la nuit de samedi à dimanche après 16 soirées de concerts. Les mesures prises ont permis de diminuer les nuisances et de limiter les bagarres et les agressions.

Aucun problème sécuritaire majeur ne s'est produit dans l'enceinte du festival. En dehors, le projet de médiation urbaine a permis d'apaiser l'espace public festif, explique lundi un communiqué.

Soir après soir, des intervenants ont délivré des messages de prévention, distribué des bouteilles d'eau et porté assistance à une dizaine de personnes souvent fortement alcoolisées. De son côté, la police a renforcé sa présence en gare et lancé sa traditionnelle campagne de prévention contre les vols à la tire et dans les véhicules.

Plaintes pénales

Pour l'heure, la police a reçu une trentaine de plaintes pénales pour des vols divers, ainsi que pour injures et dommages à la propriété. Mais d'autres plaintes pourraient encore arriver.

Du 28 juin au 13 juillet, entre 240'000 et 250'000 personnes ont fréquenté le site et les abords du festival. Les agents ont réussi à interpeller un duo de voleurs à la tire professionnels qui venait de dérober le sac d'une festivalière. Ainsi qu'un homme qui écoulait de faux euros.

Les forces de l'ordre ont enregistré plusieurs annonces liées aux infractions à l'intégrité sexuelle, principalement suite à des attouchements. Des mineurs se sont fait pincer alors qu'ils tentaient d'entrer dans un lieu de nuit gratuit avec des documents falsifiés. La police a dénombré une cinquantaine de cas de ce type.

Bagarres et drogue

Police Riviera a dénombré 23 bagarres. Onze interdictions de site ont été délivrées. Une cinquantaine de personnes ont été dénoncées pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Les policiers ont saisi 30 grammes de haschisch, 20 comprimés d'ecstasy, 3 grammes de cocaïne et 3 grammes d'amphétamines.

Le service sanitaire a pris en charge 1245 personnes, surtout pour des cas légers. L'ambulance a été appelée 16 fois, pour abus d'alcool et divers traumatismes. Enfin, la voirie a pris en charge plus de 83 tonnes de déchets incinérables. Une trentaine de collaborateurs équipés de deux balayeuses, deux laveuses et quatre camionnettes ont nettoyé les 1,5 kilomètre de quais et de parcs, précise le communiqué. (ats/nxp)