Barbara Gysi ne veut pas être présidente du PS

La conseillère nationale Barbara Gysi (PS/SG) ne veut pas être présidente du Parti socialiste suisse. Elle se représentera par contre pour la vice-présidence du parti.

Barbara Gysi a annoncé jeudi sa décision de ne pas briguer la présidence du PS lors d'une interview accordée accordée à la radio alémanique SRF. Elle veut toutefois rester à la vice-présidence du parti.

Après Flavia Wasserfallen

Barbara Gysi était citée comme une des favorites pour succéder à Christian Levrat à la tête du PS. La conseillère nationale bernoise Flavia Wasserfallen, une autre candidate potentielle à la présidence du PS, a elle aussi déclaré qu'elle ne souhaite pas devenir présidente.

D'autres noms de candidates circulent: Jacqueline Badran (ZH), Mattea Meyer (ZH), Samira Marti (BL), Min Li Marti (ZH) et Franziska Roth (SO). Parmi les hommes, Cédric Wermuth (AG) et Mathias Reynard (VS) sont aussi souvent cités.

Le président du PS Christian Levrat va quitter ses fonctions en avril, après douze ans à la tête du parti. Les candidats ou candidates doivent s'annoncer officiellement entre le 11 décembre et le 19 février. Le ou la successeur sera élu par le Congrès du PS qui se tiendra les 4 et 5 avril à Bâle. (ats/nxp)