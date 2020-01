Balthasar Glättli candidat à la présidence des Verts

Frauenfeld (TG) Réunis en assemblée des délégués ce samedi, le parti des Verts a adopté une résolution préconisant d'impliquer l'ensemble des acteurs de la société dans la «décarbonisation». Plus...

Suisse Julia Küng (ZG), 19 ans, et Oleg Gafner (VD), 18 ans, vont co-présider les Jeunes Verts et défendre leur programme. Plus...