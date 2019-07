Aucun camion ne peut plus emprunter le viaduc

Dès ce lundi 15 heures, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le viaduc, a annoncé le même jour le canton du Valais dans un communiqué. Les véhicules de plus 40 tonnes avaient déjà été interdits sur cet ouvrage le 24 juin dernier.

Cette mesure a été prise à titre de précaution afin de garantir la sécurité structurale du viaduc et jusqu'au terme des investigations complémentaires, a ajouté le canton. Les altérations observées concernent les «câbles de précontraintes», une technique de construction qui consiste à introduire des efforts internes à l?aide de câbles tendus dans le béton.

Décisions à la fin de l'été

L'inspection de l'ouvrage a eu lieu dans le cadre des travaux de rénovation en cours sur l'A9, qui se concentrent actuellement sur le secteur Saxon-Riddes. Ces contrôles des ouvrages d'art sont toujours effectués lors de tels travaux, conjointement entre le canton et la Confédération, précise le communiqué.

Les décisions définitives concernant le maintien de ces mesures, d?éventuelles autres restrictions ou encore les travaux à entreprendre sur le viaduc seront annoncées à la fin de l?été, indique encore le canton.

Propriété conjointe de l'Office fédéral des routes et du canton du Valais, le viaduc de Riddes permet à la route cantonale T9 de passer sur le Rhône, sur plusieurs routes et chemins communaux, sur l'autoroute A9 ainsi que sur les voies CFF de la ligne ferroviaire du Simplon. (ats/nxp)