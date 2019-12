Arrêt définitif de Mühleberg dans 8 jours

Une mise en scène prévue

Le groupe BKW entend marquer dignement l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Mühleberg (BE) le 20 décembre. Plusieurs centaines de représentants de l'industrie, de l'économie et du monde politique, ainsi que de nombreux journalistes sont attendus pour assister à cet événement.



La journée commencera par une conférence de presse à 09h00 dans une tente dressée devant le bâtiment. La directrice générale de BKW Suzanne Thoma, le responsable de la centrale nucléaire Martin Saxer, et le chef du projet de désaffectation Stefan Klute s'exprimeront sur cet événement historique pour le groupe.



La manifestation proprement dite débutera à 11h15 avec une rétrospective suivie d'une discussion avec Urs Gasche, président du conseil d'administration de BKW. La chaîne de télévision SRF va ensuite retransmettre dans l'émission «Schweiz aktuell extra» en direct la déconnexion en duplex depuis la salle de commande.



En fin d'après-midi, les habitants de la commune de Mühleberg et des environs seront conviés à une fête et le lendemain, ce sera au tour des quelque 300 employés de la centrale. Pour BKW, il s'agit par ce geste de leur témoigner sa reconnaissance.