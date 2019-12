Arrestation d'un homme armé après une dispute

Une dispute impliquant une arme à feu a déclenché, mercredi matin, une opération de grande envergure de la police st-galloise à Balgach (SG). Les forces de l'ordre ont arrêté un homme de 34 ans. Il s'était barricadé dans son appartement à la suite de la dispute.

La police a été alertée à l'aube par l'un des protagonistes de la dispute, un jeune homme de 22 ans. Elle a cerné le domicile du trentenaire et tenté pendant plusieurs heures d'entrer en contact avec lui.

Elle est finalement parvenue à faire sortir celui-ci de son appartement peu après 10h30, à l'arrêter et à saisir son arme. Les causes et les circonstances de la dispute font l'objet d'une enquête, indique la police cantonale st-galloise. (ats/nxp)