DDPS: analyse privée des procédures d'acquisition

La ministre de la défense Viola Amherd veut optimiser les procédures d'acquisition de biens d'armement. Elle a confié un mandat d'analyse à l'entreprise Deloitte Consulting. Les recommandations sont attendues pour l'été 2020.

La démarche s'inscrit dans la perspective des grands projets de ces quinze prochaines années, notamment le renouvellement des moyens de protection de l'espace aérien (Air2030), la modernisation des forces terrestres et la poursuite de la mise en place de capacités de cyberdéfense, écrit jeudi le Département de la défense (DDPS).

Le Conseil fédéral a confirmé au printemps vouloir investir sur le budget de l'armée environ 1,5 milliard de francs par an de 2023 à 2032, soit un montant global de 15 milliards. Mais la livraison de nouveaux lance-mines est en retard tout comme celle de camions modernisés Duro. Le projet d'achat de nouveaux systèmes de défense sol-air a dû être désolidarisé de celui de nouveaux avions de combat pour ne pas compromettre les jets.

Le but de l'analyse externe est de voir si la marche à suivre en matière d'acquisition peut être plus efficace. La procédure doit être aussi courte que possible et aussi longue que nécessaire pour que les systèmes correspondent à l'état de la technique au moment de leur livraison. La gestion prudente et efficace des deniers publics reste également de mise.

Appel d'offres

Deloitte Consulting a décroché le mandat d'environ 780'000 francs à l'issue d'un appel d'offres. L'analyse couvrira la procédure de la planification de l'acquisition jusqu'à l'introduction des nouveaux systèmes et appareils. Les projets d'acquisition concrets en cours ne sont pas concernés.

Les consultants travailleront au sein du DDPS et pourront compter sur le soutien des experts mis à disposition par le département. En parallèle, une équipe de base interne au département examinera régulièrement les conclusions tirées de l'analyse, identifiera d'autres sujets de recherche et répondra elle-même à des questions.

Accompagnement dopé

Un expert a en outre été engagé pour soutenir et conseiller le DDPS dans ces tâches. À l'issue d'une autre procédure invitant à soumissionner, ce mandat d'accompagnement jusqu'en 2020 a été adjugé à la société salemConsulting pour un montant de 180'000 francs.

Le DDPS sera également conseillé par un groupe d'accompagnement externe. Ses membres, issus du monde politique, de la science et de l'industrie, seront prochainement désignés par Toni Eder, secrétaire général du DDPS. (ats/nxp)