Alerte sur de fausses collectes en Suisse

Handicap International (HI) met en garde contre de fausses collectes en Suisse. De faux formulaires avec le nom et le visuel de l'institution sont montrés pour demander un don en argent liquide, a-t-elle affirmé mardi à Genève.

Des personnes affirment récolter du financement pour un centre international pour les personnes sourdes, muettes et handicapées, selon elle. Ce centre n'a pas été établi et n'est pas non plus planifié.

«HI ne collecte pas d'argent liquide dans les rues», affirme-t-elle. Elle appelle ceux qui pourraient avoir des doutes à contacter le bureau de HI ou la police. L'institution collabore étroitement avec les polices cantonales et la justice et «porte plainte à chaque infraction signalée», ajoute-t-elle encore. (ats/nxp)