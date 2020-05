Une aide de 19 millions pour l'accueil de jour des enfants

Crèches, garderies, accueil familial: les structures d’accueil de jour ont dû fermer leurs portes entre le 18 mars et le 26 avril, puis n’ont rouvert que partiellement, ce qui a mis à mal leurs finances. «En l’absence d’aide de l’État, un risque d’affaiblissement du dispositif d’accueil de jour existe, avec des pertes d’emploi dans ce secteur et une réduction du nombre de places à disposition des parents et des entreprises», rappelle le gouvernement cantonal dans un communiqué. Il demande auprès du Grand Conseil un crédit supplémentaire «non compensé» de 18,9 millions de francs dont pourront bénéficier les structures, publiques ou privées.

«Cette mesure permettra aussi d’apporter un soutien aux parents, car l’aide sera conditionnée au fait que la facturation durant cette période, si elle a continué à être établie, sera remboursée ou déduite de factures à venir», précise le Conseil d’État. L’aide fédérale à l’accueil de jour votée à Berne mardi sera déduite de l’enveloppe sollicitée.