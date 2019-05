Âge de la retraite: deux partis relancent le débat

Après l'acceptation du projet fiscal couplé à l'AVS, les propositions pour réformer le premier pilier fusent. Les Jeunes Vert'libéraux veulent abolir les rentes AVS pour les retraités fortunés. Les Jeunes PLR planchent quant à eux sur une initiative.

Aujourd'hui, des milliers de personnes à hauts revenus perçoivent une rente AVS alors qu'elle ne leur est pas nécessaire, écrivent lundi les Jeunes Vert'libéraux dans un communiqué. La redistribution des richesses a toujours été à la base de l'AVS, il s'agit de renforcer ce principe, ajoutent-ils.

Les jeunes pousses vert'libérales ne donnent toutefois pas de limite chiffrée, «difficile à déterminer» pour le moment. Ils ne précisent pas non plus par quel moyen ils vont donner suite à leurs propositions.

Augmentation de l'âge de la retraite

Une flexibilisation de la retraite fait aussi partie de leurs revendications. Concrètement, les personnes qui souhaitent prendre une retraite anticipée devraient pouvoir le faire, mais leur rente serait réduite en conséquence. A l'inverse, celles qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle devraient bénéficier d'une réduction d'impôts.

Les Jeunes Vert'libéraux demandent également une augmentation progressive de l'âge de la retraite à 67 ans, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les Jeunes PLR prônent eux aussi un relèvement de l'âge de la retraite des hommes et des femmes, mais à 66 ans.

Une initiative, quatre variantes

Pour assainir l'AVS, ces derniers ont élaboré quatre variantes d'initiative. Le Comité du parti les a présentées lundi aux médias à Zurich. Les deux variantes maximales prévoient un relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans pour tout le monde en l'espace de six ans.

Ce dernier devra ensuite rester flexible et être augmenté automatiquement si nécessaire. Une de ces deux variantes veut lier l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Si cette dernière augmente, l'âge de la retraite sera revu à la hausse. L'autre variante entend lier l'âge de la retraite à l'état financier du fonds AVS. Dans les deux cas, l'AVS devra être alimentée par un pourcent supplémentaire de TVA.

Une troisième variante «simple» demande un relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans sans flexibilisation subséquente. Selon les jeunes politiciens bourgeois, cette proposition n'est pas durable, mais a de plus grandes chances dans les urnes.

Les Jeunes PLR ont finalement élaboré une quatrième version minimale qui se focalise uniquement sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Une deuxième initiative garantirait plus tard une solution durable.

Récolte de signatures en été

Dans tous les cas, le relèvement de l'âge de la retraite se ferait progressivement, de quelques mois par année. Pour les variantes qui incluent de la flexibilité, les futurs rentiers devraient savoir au plus tard cinq ans avant quand ils pourront partir à la retraite.

Les membres du parti devront départager les quatre variantes lors d'un Congrès extraordinaire le 23 juin. Le but est de lancer le plus vite possible une initiative, a expliqué le président des Jeunes PLR Andri Silberschmidt. Et de préciser: «Nous voulons récolter des signatures cet été».

13e rente AVS

Les partenaires sociaux ne sont pas en reste. L'Union patronale suisse va présenter mardi à Zurich ses propositions pour une véritable réforme structurelle de l'AVS. L'Union syndicale suisse (USS) lancera quant à elle une initiative populaire en automne, misant sur une 13e rente AVS pour améliorer la situation des retraités.

La faîtière syndicale rejette en effet toute augmentation de l'âge de la retraite, générale ou limitée aux femmes. «Dans une période où les salariés de plus de 50 ou 55 ans ont de plus en plus de difficultés à rester sur le marché du travail jusqu'à l'âge régulier de la retraite, de telles augmentations entraîneront surtout des problèmes sociaux qu'il faudra ensuite combattre avec des moyens comme l'aide sociale», a relevé dimanche l'USS dans un communiqué. (ats/nxp)