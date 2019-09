Affaire Argo 1: amende pour l'ex-responsable

L'ex-responsable de la société Argo 1 qui avait été mandatée par le canton du Tessin pour la surveillance des centres de requérants d'asile est accusé de coaction et d'abus d'autorité. Une ordonnance pénale avec une peine pécuniaire lui a été signifiée, a indiqué jeudi le Ministère public tessinois.

Les accusations se rapportent à un épisode qui s'est déroulé le 21 janvier 2017 lorsqu'un requérant d'asile mineur, en proie à une crise de nerfs, a été immobilisé puis menotté à la barre de la cabine de douche du centre de la protection civile de Camorino par des agents de la police cantonale.

Selon la procureure, l'ex-responsable, en tant que directeur de l'ex-société de surveillance, «a entravé la liberté d'agir du mineur». L'accusé est âgé de 39 ans et bien connu au Tessin pour avoir été marié à la chanteuse italienne Anna Oxa.

L'ex-responsable d'Argo 1 devra également répondre d'infraction à la loi fédérale sur l'AVS «pour s'être en partie soustrait, de janvier 2015 à février 2017, en tant qu'employeur, à l'obligation de payer les contributions AVS/AI/IPG».

Il est accusé d'avoir fourni à la caisse cantonale de compensation «des indications incomplètes sur les salaires versés aux employés» et d'avoir omis d'en comptabiliser une partie versée au personnel, «ceci pour un montant total d'environ 70'000 francs».

Une affaire qui avait fait grand bruit

En revanche, la procureure Margherita Lanzillo a demandé d'abandonner les accusations de séquestration, de faux dans les documents, d'escroquerie, de mise en danger de la vie d'autrui, détournement de fonds, menace et usure.

Les parties ont dix jours pour faire opposition. Si l'ordonnance pénale est acceptée, elle entre en force et la condamnation est donc effective. En cas contraire, l'ex-responsable devra comparaître devant un tribunal correctionnel.

Le cas Argo 1 avait fait grand bruit au Tessin il y a désormais plus de deux ans et demi. En février 2017, suite à des descentes policières orchestrées conjointement par le Ministère public de la Confédération (MPC) et le Parquet de ce canton, un Tessinois de 33 ans d'origine turque employé de la société Argo 1 est arrêté. Il est soupçonné de recruter des combattants pour le compte du groupe Etat islamique. Le même jour, l'ex-responsable de la même société finit lui aussi sous les verrous.

A la suite de ces deux arrestations, la presse dévoilait qu'en juillet 2014, le mandat de surveillance des centres de requérants d'asile avait été confié sans aucune mise au concours à Argo 1. Cette décision avait été prise pour des raisons financières par le directeur du Département de la santé publique et de la socialité (DSS) Paolo Beltraminetti (PDC). Ce ministre n'a pas été réélu aux élections cantonales d'avril dernier.

Une commission parlementaire d'enquête a souligné les lacunes et erreurs du DSS dans ce dossier en février dernier. (ats/nxp)