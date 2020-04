Un actif sur quatre est au chômage partiel en Suisse

Près d'un quart des actifs en Suisse, soit 1,3 million de personnes, est au chômage partiel, a déclaré samedi la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Au Tessin où près de 8000 demandes de chômage partiel sont déposées par semaine, ce taux atteint même 40%, a-t-elle précisé.

Malgré les mesures confirmées mercredi par le Conseil fédéral, dont 60 milliards de francs, la cheffe du Seco a répété que l'économie suisse ne sortira pas sans dommage de cette crise. Pour les autorités, l'important est pour l'heure de permettre d'assurer les salaires des employés et d'éviter les faillites des entreprises.

Tourisme très touché

Illustrant le suivi de la situation au plus près par le SECO, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch a cité l'exemple de la téléconférence qu'elle a eue mardi dernier avec tout le secteur du tourisme, au sens large, un des plus touchés par la crise. Il est très difficile de dire aujourd'hui comment et quand la reprise se fera, a-t-elle admis.

Quant à la sortie de crise, les autorités la préparent, SECO et Office fédéral de la santé publique (OFSP) étudiant notamment différents scénarios. Tout dépend beaucoup de la suite de l'épidémie. Mais, à l'image du secteur du tourisme, «nous allons maintenir des contacts réguliers, la prochaine fois dans quelques semaines, afin de pouvoir préparer au mieux ce qui sera nécessaire le moment venu», a-t-elle assuré. (ats/nxp)