À cause des vélos électriques, les accidents ont doublé

Le nombre des chutes et blessures a fortement augmenté, au même rythme que la diffusion des engins électriques. «C’est logique et mathématique, constate Claudia Bucher, porte-parole de Pro Velo Suisse, car ce qui ne roule pas sur la route ne peut pas avoir d’accident. Ceux qui conduisent un vélo électrique devraient s’entraîner et adapter leur style de conduite à leurs propres capacités.»

En 2018, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a recensé 321 victimes d’accidents graves, soit 90 de plus qu’en 2017. L’e-bike a été fatal à douze personnes. Tous types de vélos électriques confondus, «le nombre de victimes d’accidents graves chez les seniors de 65 ans et plus est passé, en un an, de 45 à 106 personnes», détaille l’OFS. La plus forte hausse d’accidents graves avec un vélo électrique rapide concerne la classe d’âge des 35-45 ans.

Tellement pratique pour grimper les côtes et avaler les kilomètres (presque) sans transpirer. En Suisse comme ailleurs, le vélo électrique fait de plus en plus d’adeptes. Mais ce boom soulève une vraie question de sécurité routière. Selon les dernières données du Bureau de prévention des accidents (BPA), les cycles motorisés représentent désormais plus de 25% du marché helvétique; 78% des modèles vendus sont des vélos électriques lents (assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h) et 22% des cycles rapides (assistance jusqu’à 45 km/h).

Lourdeur et puissance

Au mois de mars, le canton de Zurich a dévoilé des chiffres inquiétants. En 2018, deux fois plus de personnes, dont 541 cyclistes, ont été renversées. En sept ans, le nombre de victimes a plus que doublé. L’utilisation croissante des vélos électriques se traduit par une hausse exponentielle des accidents impliquant ces véhicules. «Aucun autre moyen de locomotion n’a affiché une progression annuelle aussi forte du nombre d’accidents que le vélo électrique», affirme Bettina Zahnd, responsable du service Recherche accidentologique de l’assureur AXA.

D’après le BPA, la fréquence des accidents dans lesquels les conducteurs de vélos électriques subissent des blessures graves ou mortelles correspond à 84 accidents pour 100 millions de kilomètres parcourus, soit plus du double que pour les cyclistes non motorisés (38 accidents pour 100 millions de kilomètres). Comment explique-t-on cette notable différence? Premièrement, par le poids plus élevé du cycle et par sa vitesse supérieure. «Les vélos électriques ressemblent à s’y méprendre à des vélos classiques, met en garde Bettina Zahnd, mais ils doivent néanmoins être considérés comme des cyclomoteurs légers, voire des cyclomoteurs. Leurs utilisateurs ont donc besoin de plus de temps pour réussir à les maîtriser.»

La statistique des accidents lui donne raison. Elle révèle que la proportion de blessures graves est plus élevée chez les cyclistes motorisés que non motorisés. Les dommages corporels graves sont en hausse de 30% par rapport à l’année précédente.

Des accidents individuels

Un rapport du BPA montre qu’un usager sur cinq envisage son vélo électrique comme une cause concomitante de son accident: vitesse inadaptée, caractère inattendu de la façon de réagir du vélo, familiarisation insuffisante, poids élevé, perte d’équilibre, montée trop raide ou virage trop serré.

Fait surprenant, les amateurs du vélo électrique se font le plus souvent mal tout seuls et gravement. Les circonstances fréquentes semblent être une collision avec un obstacle ou un bord de la chaussée, une perte d’équilibre à faible vitesse, au moment d’enfourcher le vélo ou d’en descendre ainsi que le fait de glisser. Le risque d’accident est plus élevé chez les hommes et les personnes qui utilisent leur vélo électrique le plus souvent pour se rendre au travail. Le type de cycle motorisé (lent ou rapide) ne semble pas être un facteur significatif.

Une analyse approfondie de la police, réalisée sur les dernières années, confirme que les conducteurs de vélos électriques sont souvent des victimes d’accidents sans usager antagoniste, c’est-à-dire sans collision avec une voiture ou d’autres usagers de la route. Ces accidents sans implication de tiers représenteraient jusqu’à 55% des cas pour un vélo électrique lent (voir l’infographie). Et cette proportion ne décompte pas les victimes qui se rendent d’elles-mêmes chez le médecin ou à l’hôpital, sans appeler la police. D’autres causes sont enregistrées par les forces de l’ordre: inattention, distraction, alcool, utilisation inadéquate du véhicule et vitesse. Ce sont bien ces deux derniers éléments qui interpellent. L’analyse du BPA indique que les capacités requises par la conduite sûre d’un vélo électrique (stabilisation, charge mentale, temps de réaction) diminuent avec l’âge. Dans les faits, un tiers des cyclistes interrogés a déjà eu un accident avec son vélo électrique. En Suisse comme au niveau international, les accidents individuels constituent le principal type d’accidents subis. (TDG)