À Zurich, un test grandeur nature avant les fédérales

Le scrutin passe pour un baromètre des tendances à venir, lors des élections fédérales, qui se tiennent dans six mois. Ce dimanche, les Zurichois renouvellent leur Grand Conseil et leur gouvernement. Le résultat des urnes dans le canton le plus peuplé de Suisse sera suivi avec attention sur la scène nationale. Avec cette interrogation: comment la droite majoritaire résistera-t-elle aux assauts de la gauche?

Si les jeux semblent faits pour le Conseil d’État (lire l’encadré), la course au parlement est plus incertaine. Le politologue Michael Hermann s’attend à un glissement à gauche. «Reste à en voir l’ampleur.» Selon un récent sondage de l’Institut Sotomo, qu’il dirige, l’UDC, premier parti du canton avec près de 30% de sièges, pourrait perdre des plumes (–1,8%), tout comme le PS (–1,2%) et les petits partis de droite, tandis que le PLR se maintiendrait (+0,3%).

Progression des écologistes

Alors qu’un mouvement de jeunesse a placé le climat au cœur du débat politique, Verts et Vert’libéraux sont, eux, pressentis comme les grands gagnants avec une progression de plus de 2% de sièges chacun. Des prévisions qui confirment le vent favorable qui porte actuellement ces formations au niveau national, selon un sondage Tamedia publié au début du mois.

«En l’absence de véritables enjeux cantonaux, ce sont les tendances fédérales qui dominent cette campagne et qui vont aider les écologistes. Mais ceux-ci ne feraient que récupérer des sièges perdus il y a quatre ans», rappelle le politologue zurichois Louis Perron. Les Vert’libéraux ont en leur faveur un autre thème d’actualité: les relations avec l’Union européenne et la signature de l’accord-cadre. La position europhile affirmée du parti centriste pourrait lui permettre de prendre des voix au PS, critiqué par une partie de ses sympathisants dans le dossier européen. La défection de l’ancienne conseillère nationale zurichoise Chantal Galladé, partie rejoindre avec fracas les Vert’libéraux zurichois, a fait éclater au grand jour le malaise. Mais depuis ce départ, le PS ne rejette plus catégoriquement l’accord institutionnel avec Bruxelles. Le Parti socialiste peut par ailleurs espérer poursuivre sur une série de bons résultats réalisés en Suisse alémanique lors d’élections cantonales ainsi que l’an dernier, aux communales zurichoises. Là où l’UDC avait cédé du terrain.

Alliance de droite à la peine

À quelques jours du scrutin, les démocrates du centre lancent leurs dernières cartouches. La thématique de l’immigration étant quelque peu passée sous le radar, ils misent sur le dossier européen. Et n’hésitent pas, dans un tous-ménages, à s’en prendre à l’allié PLR et à son soutien à l’accord-cadre. Une preuve supplémentaire des divisions qui minent l’alliance bourgeoise et qui viennent de s’exprimer lors de la cuisante défaite du candidat UDC Pascal Dessauges à l’élection complémentaire au gouvernement vaudois.

Interrogé par la «NZZ», le chef de campagne UDC, le conseiller national Alfred Heer, ne voit rien à redire à cette stratégie: pour le Grand Conseil c’est la ligne du parti qui prime, alors que pour la course au Conseil d’État, c’est une question de personnes, les électeurs peuvent faire la différence, dit-il en substance, réaffirmant le soutien de sa formation aux candidats PLR à l’Exécutif. Président des libéraux-radicaux zurichois, Hans-Jakob Boesch réagit ainsi: «Ce n’est pas agréable de se faire attaquer, mais c’est le jeu politique. Notre alliance ne vaut que pour le Conseil d’État.»

Reste que, à en croire les sondages, les sympathisants PLR et UDC ne soutiendront que timidement les poulains du parti allié. À gauche, les rangs paraissent plus serrés, en l’absence de toute entente. «Les divisions existent aussi, mais dans ce camp, les partis sont plus disciplinés et parviennent à montrer un front uni», commente le politologue Georg Lutz.

Le score d’un autre parti attirera l’attention dimanche: le PBD joue sa présence au parlement. «S’il ne parvient pas à se maintenir, ce serait un très mauvais début de campagne pour les nationales», indique Louis Perron. Et Georg Lutz d’ajouter: «Quand un parti perd ces élections, il traîne une image de loser jusqu’aux fédérales. Cela complique les efforts de mobilisation.» (TDG)