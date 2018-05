Zurich et Genève, villes les plus chères au monde

Zurich et Genève caracolent en tête du classement UBS des villes les plus chères de la planète. En termes de salaire moyen brut, la cité de Calvin bat celle de Zwingli. A l'aune du pouvoir d'achat, Los Angeles remporte la palme.

A Zurich, l'indice des prix s'établit à 116,8 points et à 113,4 points à Genève, indique l'étude de la banque aux trois clés publiées mardi. Comparé à l'édition précédente, datée de 2015, la ville des bords de la Limmat conserve sa position. Les deux localités helvétiques sont suivies par Oslo et Copenhague.

En ce qui concerne le salaire moyen brut, Genève, Zurich et Luxembourg forment le trio gagnant. Mais pour ce qui est du salaire moyen net, Zurich devance sa rivale romande. En matière de pouvoir d'achat, la métropole alémanique figure en 2e place, entre Los Angeles et Miami, Genève en 4e.

Concurrence étrangère

A Zurich, une coupe de cheveux standard pour femme coûte par exemple 94,32 dollars, contre 22,60 dollars à Kiev, 12,17 dollars à Mexico City et 7,50 dollars au Caire. Cependant, une cliente ne travaille en général que 3,05 heures à Zurich pour s'offrir ce service, contre 12,09 heures de travail à Kiev, 5,86 heures à Mexico City et 6,11 heures au Caire.

L'indice UBS du pouvoir d'achat signale d'ailleurs que les villes européennes sont toujours plus concurrencées. Outre les mégalopoles américaines, Manama, capitale du Bahreïn et Hong Kong, font désormais partie du top 10.

Les centres financiers mondiaux que sont New York et Londres se classent respectivement en 10e et 23e position. Les habitants de Los Angeles peuvent actuellement dépenser quasiment un quart de plus (23,9%) que les New Yorkais.

La 17e édition de l'enquête d'UBS, réalisée entre janvier et avril, examine l'évolution des prix de 128 biens et services, ainsi que celle des salaires dans 77 villes du monde. Elle a paru pour la première fois en 1971. (ats/nxp)