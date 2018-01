Zermatt atteignable, mais pas Saas Fee

La ligne ferroviaire entre Zermatt et Täsch (VS) a été rouverte mercredi en fin de journée, sortant la station valaisanne de son isolement. Ailleurs en Valais, la situation s'est aussi stabilisée.

La ligne ferroviaire entre Zermatt et Täsch a rouvert dès 17h15 mercredi. L'importante quantité de neige avait empêché jusqu'ici les trains de circuler.

Le tronçon entre Täsch et Viège restera lui fermé probablement jusqu'à jeudi. Des bus de remplacement circulent toutefois entre les deux localités. «Les travaux avancent à grands pas en vue de l'ouverture de la route entre Täsch et Zermatt», a indiqué Zermatt Tourisme dans un communiqué.

Pont aérien

La circulation des trains n'avait pas pu reprendre mercredi dès 11h15 comme prévu. Les quantités de neige étaient trop importantes pour être dégagées par les fraiseuses.

Comme la veille, un pont aérien a donc à nouveau été mis en place. La commune a offert une collation aux vacanciers qui faisaient la queue pour monter à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt. L'ambiance dans la station était «très bonne et calme», selon la présidente de la commune Romy Biner-Hauser.

Avis de prudence levé

Mercredi matin, l'avis de prudence lancé la veille par les autorités valaisannes a été levé. La police cantonale indiquait que la situation s'était «stabilisée» et que la réouverture des tronçons routiers allait «s'échelonner au fil des heures».

Dans la vallée de Saas, l'accès routier a été ouvert avant d'être de nouveau fermé vers 20 heures, selon une information du Nouvelliste. Le col du Simplon restera lui fermé jusqu'à nouvel avis également en raison des travaux de déblaiement.

