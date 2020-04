Wiite, l'exosquelette qui ouvre le ski de randonnée aux paraplégiques

Du bitume à la neige. Après Twiice, le groupe de recherche REHAssist de l’EPFL a présenté ce vendredi son nouvel exosquelette. Baptisé Wiite, il permet aux personnes paraplégiques de pouvoir se déplacer dans la neige pour pratiquer notamment le ski de randonnée.

Ce projet a été initié il y a un an et demi pour les besoins du jeune Martin Loos. Paraplégique depuis dix ans à la suite d’un accident d’escalade, cet Yverdonnois de 27 ans a toujours poursuivi sa pratique des sports d’hiver via le handiski. «Mais je rêvais de refaire du ski debout, raconte-t-il. J’ai dit aux ingénieurs de Twiice: faites-moi marcher dans la neige.»

«De la technologie pour des besoins concrets»

Tristan Vouga et son équipe ne se sont pas fait prier. «Nous faisons de la technologie pour des besoins concrets, pas pour la prouesse. Notre source de motivation principale était de pouvoir répondre à la demande précise formulée par Martin», explique l’ingénieur de l’EPFL.

Pour développer Wiite, il a fallu adapter Twiice, le premier exosquelette de REHAssist lancé il y a bientôt quatre ans. Cette structure articulée aux hanches et aux genoux maintient le torse, les cuisses et les jambes. Ce sont ensuite des moteurs électriques qui permettent de mettre en action hanches et genoux pour reproduire les mouvements de la marche. L’un comme l’autre nécessitent par ailleurs que leur utilisateur soit en pleine possession de la maîtrise du haut de son corps afin de manipuler les béquilles contrôlées manuellement.

Plusieurs adaptations

Wiite a nécessité une adaptation morphologique - Twiice avait été conçu pour Silke Pan - ainsi que de son software avec un changement de son rythme de contrôle devant s’adapter aux terrains irréguliers ou encore aux pentes. Sans oublier son système de fixation sur des chaussures de ski.

En un mois, le tour était joué et les premiers entraînements ont eu lieu au début de l’année dernière. D’abord dans les couloirs du laboratoire de l’EPFL, que Martin Loos dit désormais connaître «par cœur», puis, enfin, dans la neige fraîche des Diablerets. Un lieu symbolique, là d’où il avait l’habitude de partir pour ses randonnées lorsqu’il était encore valide. «Mes premiers pas dans la neige, c’était fort, de pouvoir se dire: je suis là, je veux aller là-haut, je peux», se souvient-il encore ému.

Des sensations en attente

Les entraînements se sont poursuivis depuis l’an dernier et jusqu’à il y a encore quelques semaines, avant le début de la crise sanitaire. Si Martin Loos a déjà parcouru une dizaine de kilomètres à peaux de phoque, les sensations mettront encore un peu de temps à venir. «Je suis encore à un stade où je me concentre sur la marche, ce sont deux entités qui doivent apprendre à marcher», souligne-t-il.

Et des améliorations sur l’exosquelette en lui-même doivent être apportées, précise Tristan Vouga, qu’il s’agisse de sa facilité d’utilisation, de son ergonomie ou encore de son adaptation au terrain. En attendant, Martin Loos, lui-même étudiant en microtechnique à l’HEIG-VD, est impatient de pouvoir rechausser ses skis de randonnée, espérant que le Covid-19 ne l’en empêchera pas l’hiver prochain.