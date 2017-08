Vitesses ou pas, Berne propose un seul permis

Observer le capot qui se soulève, lâcher le frein et accélérer. Vous vous souvenez peut-être de votre premier démarrage en côte, un passage obligé pour obtenir le permis. Eh bien, les choses pourraient changer! Dans le cadre d’une révision de la formation à la conduite, le Conseil fédéral propose que les personnes ayant passé leur examen sur un véhicule muni d’une boîte à vitesses automatique puissent conduire une voiture manuelle. Ce projet est en consultation. Opposés, les moniteurs d’auto-école montent au créneau dans le Blick.

On dénombre en Suisse quelque 5,77 millions de permis de conduire de catégorie B, dont 47 000 limités aux voitures automatiques. Si ces sésames restent rares, ils seraient en augmentation. Le quotidien alémanique note qu’à Zurich 2,5% des apprentis conducteurs choisissaient cette solution en 2005, contre 5% aujourd’hui.

Idem pour les véhicules. 319'331 voitures de tourisme ont été immatriculées en 2016 dans notre pays, dont 90'496 automatiques (28,3%). En 2012, cette proportion était de 22,2%. A Genève, elle se situe à 24,7%. La boîte automatique souffre encore un peu d’une mauvaise réputation? «La technologie a changé, relève François Launaz, président d’Auto-Suisse. Aujourd’hui, son utilisation est fréquente sur les grandes voitures.»

Cette évolution devrait se poursuivre, notamment sous l’impulsion des véhicules électriques ou autonomes. Est-ce le calcul de l’Office fédéral des routes? Son porte-parole Guido Bielmann explique simplement que «la procédure de consultation fera l’objet d’une évaluation puis d’un rapport sur lequel le parlement devra se prononcer». Et que les différences entre les voitures, avec notamment les systèmes d’assistance, sont telles que le critère du système de transmission a moins d’importance.

Aujourd’hui, un permis moto automatique permet de chevaucher les autres bécanes. Jean-Bernard Chassot, directeur de la Fédération romande des écoles de conduite, s’y oppose pour les voitures: «Le changement de vitesse est l’une des grandes difficultés dans la maîtrise du véhicule. Une personne qui n’y est pas correctement formée va manquer d’attention pour le reste et perdre sa concentration.» Et puis, la plupart des apprentis conducteurs achètent ensuite des occasions, qui sont manuelles. Bref, cette révision serait «prématurée». «Il faut attendre que le parc automobile ait totalement changé.»

«Avec une voiture de deux tonnes, il faut savoir effectuer un départ franc avec une accélération nette dans un premier temps, puis la réduire», ajoute Thierry Pittet, moniteur dans le canton de Vaud. Outre la sécurité, il brandit les arguments écologiques et financiers: celui qui ne maîtrise pas cette technique consomme plus d’essence et abîme plus vite sa boîte de vitesses.

Le Bureau de prévention des accidents n’a pas arrêté de position définitive. «De façon générale, nous encourageons l’usage de véhicules automatiques car ils augmentent la sécurité, principalement chez les nouveaux conducteurs, explique son porte-parole Nicolas Kessler. Mais une étude menée à l’étranger a indiqué que les personnes qui passent leur permis sur un véhicule automatique ont davantage de risques d’avoir un accident lorsqu’elles conduisent par la suite, sans formation spécifique, une voiture à boîte de vitesses manuelle.»

Les jeunes Vert’libéraux suggèrent pour leur part une alternative. Ceux qui passent leur permis sur une automatique pourraient conduire une manuelle après quelques heures de cours supplémentaires, sans examen. «La compétence serait bien sûr contrôlée à cette occasion», précise leur président, Pascal Vuichard. Pour lui, le but est d’encourager l’achat de véhicules électriques. Mais Jean-Bernard Chassot juge cette proposition «peu judicieuse». «Si l’on fixe un certain nombre d’heures de cours, cela sera trop pour certains et pas assez pour d’autres. Ce qui compte, c’est la compétence de chacun et il faut un examen pour la contrôler.» (TDG)