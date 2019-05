[Vidéos] L'explosion d'une centrale suisse affecterait l'Europe entière

Une photo d’une jeune fille souriante en noir et blanc. «Amélie a 13 ans le jour de l’accident hypothétique de la centrale de Gösgen, le 19 janvier 2017. Comme chez toute jeune personne, la division cellulaire étant considérablement plus rapide, Amélie est particulièrement vulnérable aux particules radioactives qui arrivent de Gösgen.» Comme dans toute bonne campagne qui se respecte, l’association romande Sortir du nucléaire joue sur la corde sensible. Mais l’effet de la lecture de l’étude qui accompagne la nouvelle offensive des antinucléaires, publiée ce mardi, est plus fort que les slogans.

Réalisée par l’institut genevois spécialisé Biosphère, la publication détaille avec une effroyable précision l’impact sanitaire, économique, politique et environnemental qu’aurait un accident nucléaire majeur dans l’une des quatre centrales nucléaires suisses ou dans celle du Bugey (F). Les scientifiques ont simulé la trajectoire du nuage et du dépôt de matériaux radioactifs sur trois jours. Celle-ci est calculée en fonction de 365 conditions météo réelles, soit celles de l’an 2017, de façon à englober quasi toutes les conditions météo possibles de notre région.

L’importance de la météo

La météo représente un facteur déterminant des conséquences d’une catastrophe nucléaire. Un temps sec ou de la pluie, une brise légère ou une forte bise soufflant au moment de l’irradiation peuvent décider du destin de millions de personnes. Mettons qu’au moment d’une explosion du réacteur à Gösgen le vent souffle fort et qu’il pleuve.

«Dans de telles conditions, le vent dispersera largement le nuage radioactif, si bien que les concentrations resteront plutôt faibles, détaille l’un des rédacteurs de l’étude, le physicien et météorologue Pierre Eckert. Dans une situation de vent d’ouest faible accompagné d’une haute pression, la pollution radioactive serait poussée jusqu’aux régions ultrapeuplées de Zurich ou de Bâle, ce qui augmenterait inévitablement le nombre de victimes potentielles. La présence de la bise à ce moment-là pourrait également porter la radioactivité en direction de la Suisse romande.» La pluie, elle, fixe la radioactivité au sol, voire la fait pénétrer, contaminant durablement la terre. Sans compter qu’elle peut également la faire glisser vers des cours d’eau.

Bref, dans 10% des situations imaginées, plus de 500'000 personnes seraient touchées par des doses dépassant les limites légales lors d’une catastrophe qui aurait par exemple lieu à Gösgen. Dans le pire des cas, le chiffre s’élève à plus d'un million de personnes, qu’il faudrait protéger ou évacuer dans un délai de quelques heures (lire encadré). Un message à passer

Les études officielles ne considèrent ni le facteur météo ni l’humain dans leurs calculs, tous deux déterminants dans les catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl, souligne Frédéric-Paul Piguet, rédacteur principal de l’étude. Cette dernière est de ce point de vue inédite: l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) évalue par exemple les effets d’un accident en cercles concentriques, sur une durée de six heures et sur une surface de 65 km2. Le tout pour un incident de niveau 4 maximum, alors que Tchernobyl et Fukushima sont respectivement de niveau 5 et 6, soit une émission de trente fois plus de particules. Les autorités fédérales se réfèrent ainsi non seulement aux données de l’OMS, soit le modèle A, pour évaluer les risques sanitaires, mais basent également leurs modèles d’évacuation sur un incident de type 4.

Or, les scientifiques considèrent que, au vu de la vieillesse des installations nucléaires suisses, la probabilité d’un accident majeur est de 0,8%. «Cela signifie qu’il n’est ni éloigné, ni très improbable comme il se doit, ni même improbable, souligne Frédéric-Paul Piguet. C’est possible.»

C’est d’ailleurs le message que veulent faire passer les antinucléaires. «Nous avons commandé cette étude parce que la Suisse s’est endormie, déclare Philippe de Rougemont, président de Sortir du nucléaire. Nous voulons rappeler plusieurs choses: le risque d’une catastrophe ne s’est pas éloigné. Deuxièmement, il n’existe pas de calendrier en Suisse pour sortir du nucléaire, permettant à l’économie et au politique de se préparer. Nous appelons la population à signer un appel demandant un plan clair de sortie du nucléaire. Nous ne pouvons pas permettre que la Suisse, mais aussi les pays voisins, subissent une telle catastrophe.»

L’impact réel sur la santé est controversé

Les impacts sur la santé d’une exposition au nuage radioactif ne sont bien sûr pas les mêmes suivant sa concentration, les risques dans le noyau étant bien plus élevés qu’aux abords. Mais la difficulté à évaluer les conséquences sanitaires tient, outre le facteur temps (un cancer peut se déclarer dix, vingt, voire cinquante ans plus tard), au fait que la communauté scientifique ne s’accorde pas sur les critères à prendre en compte. L’étude présente trois modèles différents:

Le modèle A

Le modèle A, qui est également celui de référence de l’OMS et des autorités étatiques, ne tient compte que des cas de cancer déclarés dans une zone irradiée. En cas de catastrophe, l’étude évalue le nombre de cas en Europe entre 10'000 pour un incident lié à un réacteur de la centrale nucléaire de Beznau et près de 25'000 cas pour Gösgen.

Le modèle B

considère quant à lui, selon les nouvelles connaissances scientifiques, le facteur de risque de cancer comme deux fois plus élevé que le modèle de l’OMS. Il tient en outre compte des maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. «Le modèle de l’OMS se réfère à des connaissances datant d’il y a au moins dix ans, estime Claudio Knüsli, oncologue ayant travaillé sur la question du nombre des victimes. Depuis, les connaissances ont évolué. Une étude épidémiologique datant de 2017 se basant sur les données des victimes d’Hiroshima, très suivies après la bombe, donne une vision bien plus précise du phénomène, même pour les doses dites «basses» d’irradiation.»

Selon le modèle B, des accidents majeurs entraîneraient non seulement entre 11 300 à plus de 28 700 cas de cancer en Suisse, mais également entre 4200 et 12 600 cas d’accidents cardiovasculaires liés à la radiation.

Le modèle C

inclut – en dehors des cancers et des cas cardiovasculaires – un spectre beaucoup plus large de pathologies, notamment sur les femmes enceintes et les fœtus, entraînant un accroissement des malformations, des fausses couches et des cas de trisomie. S’ajoutent des maladies pulmonaires, immunologiques ou encore du système endocrinien. Le modèle C se base principalement sur des observations locales effectuées sur des populations irradiées. Une faiblesse qui l’expose aux critiques de la communauté scientifique. «Il n’y a pas eu de récolte de données systématiques pour le modèle C, mais il se base sur des signalements récoltés régionalement, via les hôpitaux ou les administrations locales, défend Claudio Knüsli. Les informations sur les effets de la catastrophe de Tchernobyl sont par exemple très disparates. Mais l’expérience des médecins ne laisse aucun doute sur le lien entre ces malades et l’accident.»

En 1985, un an avant la catastrophe de Tchernobyl, 90% des enfants biélorusses étaient considérés comme étant en bonne santé. En 2000, ce taux était descendu à moins de 20%, et à 10% dans la région la plus contaminée. (TDG)